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Hurda malzemeden geyik heykeli yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ustası Mervan Altınorak, hurda otomobil, tır, kamyonet, traktör ve motosikletten topladığı 50 bin parçadan geyik heykeli yaptı.
09 Aralık 2018 22:22
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Hurda malzemeden geyik heykeli yaptı

Tamircilerden bilye, zincir, çivi, yay, bilye, amortisör, vida, balata, buji ve çatal gibi hurda veya atık durumdaki malzemeleri toplayan Mervan Altınorak, atölyesinde gece gündüz çalışarak parçaları bir araya getirdi.

Akrabalarının kullanmadığı çatalları da toplayan Altınorak, 2 metre uzunluğunda geyik heykeli yaptı.

AA muhabirine konuşan Altınorak, hurda malzemeleri değerlendirmeyi sevdiğini söyledi.

Altınorak, bir yıl boyunca tamircilerden hurda yedek parçalar topladığını anlatarak ''Hurda malzemelerden eserler yapmak istedim. Bilye, zincir, çivi, yay, bilye, amortisör, vida, balata, buji ve çatal gibi malzemeleri atölyemde bir araya getirerek geyik figürü ortaya çıktı." dedi.

Yapım aşamasının oldukça zor ama keyifli olduğunu belirten Altınorak, ''Eserlerin ortaya çıkması için oldukça zaman harcadım. Parçaları temin ettikten sonra atölyemde hummalı çalışma içine giriyorum. Kaynak, zımpara, yağlama ve son olarak vernikleme işlemleri yapılarak ortaya güzel sonuçlar çıktı.'' diye konuştu.

"Farklı figürler yapmaya devam edeceğim"

50 bin hurda parçayı kullanarak geyik heykelini tamamladığını dile getiren Altınorak, ''Oldukça gösterişli bir eser oldu. Yaptıklarımı gördükçe daha da güzellerini yapmak için çaba sarf etmem gerektiğini düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda farklı figürler yapmaya devam edeceğim.'' ifadelerini kullandı.

Altınorak, hurdaları değerlendirmenin kendisine büyük keyif verdiğini söyleyerek ''Yaptığım eserlere yoğun ilgi gösterilmesi beni mutlu ediyor. Atölyeme çok sayıda vatandaş gelerek yapım aşamasını izliyorlar. Yaptığım heykelleri atölyemde sergiliyorum, özellikle çocuklar ilgi gösteriyor.'' dedi.

Daha önce de hurda otomobil ve motosikletlerden temin ettiği 30 bin parçadan 3 metrelik at heykeli yapan Altınorak, hurda araç malzemelerinden yaptığı flamingo, köpek, kaplumbağa ve tavus kuşu gibi hayvan heykel ve figürlerini atölyesinde sergiliyor.

At heykelini 31 Ekim-4 Kasım'da Ankara'da yapılan Hatay Tanıtım Günleri etkinliğinde sergilediğini aktaran Altınorak, yaptığı heykellerin alıcısı çıkarsa satmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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