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Suudi Arabistan, Türkiye'nin Kaşıkçı talebini reddetti!
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El-Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde adı geçen 2 şüphelinin Türkiye'ye iade edilmeyeceğini açıkladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El-Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde adı geçen 2 şüphelinin Türkiye'ye iade edilmeyeceğini açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kaşıkçı cinayetiyle ilgili eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.
Basın toplantısı düzenleyen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El-Cubeyr, yakalama kararı hakkında açıklamada bulundu. El-Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde adı geçen 2 şüphelinin Türkiye'ye iade edilmeyeceğini açıkladı.
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