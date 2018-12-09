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Erdoğan bu görüntüye çok kızacak!

Samsun'da AK Partili Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın, kapalı bir mekanda, üstelik 'Sigara içilmez' uyarısı bulunan levhanın bulunduğu alanda sigara içmesi şaşkınlıkla karşılandı.
09 Aralık 2018 22:37
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Erdoğan bu görüntüye çok kızacak!

Samsun'da AK Partili Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın, kapalı bir mekanda, üstelik "sigara içilmez" uyarısı bulunan levhanın bulunduğu alanda sigara içmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Odatv'nin haberine göre, AK Partili Başkan İshak Taşçı'nın, kapalı bir mekanda sigara içerken ki görüntüsü kameralara yakalandı.

KAPALI ALANLARDA SİGARA YASAĞI 2008'DE GELDİ

Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19 Mayıs 2008'de bir genelge yayınlanmış, "Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun" hakkındaki genelgede, binaların yanı sıra çadır ve güneşlik gibi yerlerde, sigara yasağının uygulanacağı "kapalı alanlar" olarak değerlendirilmesi Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.

ERDOĞAN'IN HASSAS NOKTASI

Erdoğan'ın sigara içilmemesi konusunda hassasiyeti biliniyor. Milletvekilleri başta olmak üzere her gördüğü sigara paketini alarak, "Bir daha içmeme" söz verilmesini istediği birçok kez basına yansımıştı.

BAŞKAN DA BUNU YAPARSA!

Taşçı''nın kapalı bir mekanda, sigara içme fotoğrafı ise, bu kadar da olmaz dedirtti.
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