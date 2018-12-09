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Okul güvenlik kameraları standartları belirlendi
İçişleri Bakanlığı okul güvenlik kameralarının standartlarını belirledi
Güvenlik kamera sistemi olmayan okul kalmaması amacıyla; KGYS entegre şartı aranmaksızın öncelik derecelerine ayrılan okullardan başlanarak okul önleri ve yakın çevresini de görecek ve kayıtlara kolluğun ulaşımına imkan verecek şekilde sgari şartları;
- En az 2 mp poe özelliği olan,
- Full hd (1920X1080) çözünürlük,
- Gece görüşlü kamera,
- En az 16 kanallı,
- 12 tb depolama destekleyen,
- İnternet üzerinden izlenebilen kayıt cihazı,
- En az 30 gün kayıt yapabilecek 7X24 kayıt özelliği destekleyen hard disk,
taşıyacak güvenlik kamera sistemlerinin bir an önce kurulması gerekmektir.
İşte İçişleri Bakanlığının ilgili yazısı;
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