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Okul güvenlik kameraları standartları belirlendi

İçişleri Bakanlığı okul güvenlik kameralarının standartlarını belirledi
09 Aralık 2018 22:37
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Okul güvenlik kameraları standartları belirlendi

Güvenlik kamera sistemi olmayan okul kalmaması amacıyla; KGYS entegre şartı aranmaksızın öncelik derecelerine ayrılan okullardan başlanarak okul önleri ve yakın çevresini de görecek ve kayıtlara kolluğun ulaşımına imkan verecek şekilde sgari şartları;

- En az 2 mp poe özelliği olan,

- Full hd (1920X1080) çözünürlük,

- Gece görüşlü kamera,

- En az 16 kanallı,

- 12 tb depolama destekleyen,

- İnternet üzerinden izlenebilen kayıt cihazı,

- En az 30 gün kayıt yapabilecek 7X24 kayıt özelliği destekleyen hard disk,

taşıyacak güvenlik kamera sistemlerinin bir an önce kurulması gerekmektir.

İşte İçişleri Bakanlığının ilgili yazısı;

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