10 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri ve Grup Başkanvekilleriyle bir araya gelecek.

(TBMM/10.00)

2- TBMM Genel Kurulu'nda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak, Genel Kurulu Meclis Başkanı Binali Yıldırım yönetecek.

(TBMM/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Personel Eğitim Merkezi açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fas'ta düzenlenen Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı'na iştirak edecek.

(Marakeş)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Uluslararası AgTech ve Yeşil Enerji Forumu'na katılacak.

- Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov'la görüşecek olan Bakan Pakdemirli, Fahri Hıyaban Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni de ziyaret edecek.

(Bakü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, Türkiye ekonomisine ilişkin 2018 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Boeing Türkiye Teknoloji Günü-Mühendislik ve Teknoloji Merkezi açılış törenine katılacak.

(İstanbul/09.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi toplantısı yapılacak.

(Brüksel)

2- Fransa ve Belçika'da "sarı yeleklilerin" düzenlediği protestoların yansımaları takip ediliyor.

(Paris/Brüksel)

3- Ermenistan'da erken milletvekili seçimlerinin yansımaları izleniyor.

(Erivan)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?

(Halep/İdlib)?

5- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.?

(Riyad/Washington/Ankara)?



GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davanın duruşması Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

- Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan ÖKK'yi ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 kişinin yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgaliyle burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(Ankara/09.30/İstanbul/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Kayserispor maçlarıyla sona erecek.

(Afyonkarahisar/İstanbul/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta Adana Demirspor-Giresunspor, Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Adana/Gaziantep/19.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftanın son maçında Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Porto ile 11 Aralık Salı günü oynayacakları D Grubu 6. ve son hafta maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı takım müsabakanın hazırlıklarını kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

- Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao, Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Portekiz temsilcisi, müsabaka öncesi son antrenmanını aynı statta yapacak.

(İstanbul/15.30/16.00/17.45/18.30)