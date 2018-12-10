1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

10 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları

TBMM Genel Kurulu'nda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak, Genel Kurulu Meclis Başkanı Binali Yıldırım yönetecek
10 Aralık 2018 00:05
Yazdır
10 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri ve Grup Başkanvekilleriyle bir araya gelecek.

(TBMM/10.00)

2- TBMM Genel Kurulu'nda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak, Genel Kurulu Meclis Başkanı Binali Yıldırım yönetecek.

(TBMM/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Personel Eğitim Merkezi açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fas'ta düzenlenen Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı'na iştirak edecek.

(Marakeş)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Uluslararası AgTech ve Yeşil Enerji Forumu'na katılacak.

- Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov'la görüşecek olan Bakan Pakdemirli, Fahri Hıyaban Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni de ziyaret edecek.

(Bakü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, Türkiye ekonomisine ilişkin 2018 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Boeing Türkiye Teknoloji Günü-Mühendislik ve Teknoloji Merkezi açılış törenine katılacak.

(İstanbul/09.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi toplantısı yapılacak.

(Brüksel)

2- Fransa ve Belçika'da "sarı yeleklilerin" düzenlediği protestoların yansımaları takip ediliyor.

(Paris/Brüksel)

3- Ermenistan'da erken milletvekili seçimlerinin yansımaları izleniyor.

(Erivan)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?

(Halep/İdlib)?

5- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.?

(Riyad/Washington/Ankara)?


GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davanın duruşması Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

- Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan ÖKK'yi ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 kişinin yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgaliyle burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(Ankara/09.30/İstanbul/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Kayserispor maçlarıyla sona erecek.

(Afyonkarahisar/İstanbul/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta Adana Demirspor-Giresunspor, Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Adana/Gaziantep/19.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftanın son maçında Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Porto ile 11 Aralık Salı günü oynayacakları D Grubu 6. ve son hafta maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı takım müsabakanın hazırlıklarını kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

- Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao, Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Portekiz temsilcisi, müsabaka öncesi son antrenmanını aynı statta yapacak.

(İstanbul/15.30/16.00/17.45/18.30)
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 597 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meclis Başkanı, seçimde aday olursa görevi bırakır mı?
10 Aralık 2018 00:36		 TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
10 Aralık 2018 00:35
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
10 Aralık 2018 00:02		 AK Parti, mahalle başkanları toplantısı düzenledi
09 Aralık 2018 23:39
Erdoğan bu görüntüye çok kızacak!
09 Aralık 2018 22:37		 Suudi Arabistan, Türkiye'nin Kaşıkçı talebini reddetti!
09 Aralık 2018 22:32
'İnsan haklarını koruyup geliştirmeyi sürdüreceğiz'
09 Aralık 2018 22:07		 Egemen Bağış'tan Fransa'ya Gezi göndermesi
09 Aralık 2018 21:06
Başörtüsü tartışmasına Akşener de dahil oldu
09 Aralık 2018 20:50		 Düzce Belediye Başkanı vatandaşlara bez torba dağıttı
09 Aralık 2018 20:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Okul güvenlik kameraları standartları belirlendi
Altınköy'de, 5 butik otel hizmet vermeye başladı
Meclis Başkanı, seçimde aday olursa görevi bırakır mı?
Yargı; "kamusal eğitim devletin görevidir, devredilemez" dedi
10 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Mesleki okulların döner sermaye işletmeleri hazine payı oranı % 1'e indirildi
Usta öğreticiler hangi sendikalara üye olabilir?
Sağanak yağış bugün İstanbul'da etkili olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trendyol 3
ahiret yok her şey mübah 2
kuran ile olmayan şeytan ile beraber olur safsatası 2
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 2
mutluluk veren kokular 4
gelinim yatakta 2
yerel seçim 1
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
gel hadi gel 1
Game of Thrones 1
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam