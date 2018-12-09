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Batmanlı lise öğrencisi ödüllere doymuyor

Batman'da kendine has stili ile yaptığı sürrealist kara kalem resim çalışmalarıyla dikkati çeken 17 yaşındaki Tan, bugüne kadar katıldığı 17 yarışmada 15 birincilik, 2 ikincilik elde etti.
09 Aralık 2018 22:52
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Batmanlı lise öğrencisi ödüllere doymuyor

Batman'da Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Eyüp Tan, ilkokulda başladığı resim çalışmalarından ortaokul ve lisede de kopmayarak bu alanda kendini geliştirdi.

Kendine has stili ile yaptığı sürrealist kara kalem çalışmaları ilgi gören Tan, Batman Valiliğince düzenlenen "15 Temmuz Kahramanlık Destanı" konulu resim yarışması, Batman Belediyesinin düzenlediği "18 Mart Çanakkale Zaferi", Ankara ve İstanbul'da düzenlenen "Öğretmenler Günü", "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" ve "10 Kasım" konulu yarışmaların yanı sıra serbest konulu yarışmaların da aralarında olduğu 17 yarışmada, 15 birincilik ve 2 ikincilik elde etti.

"Resim yeteneğimi ilkokul birinci sınıfta sınıf öğretmenim fark etti"

Resim öğretmeni ve sınıf arkadaşları tarafından ünlü ressam Jules Breton'dan esinlenilerek "Breton" lakabı takılan Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okuduğunu, resim yeteneğinin ilkokul birinci sınıfta sınıf öğretmeni tarafından fark edildiğini söyledi.

Ekonomik nedenlerle ilkokuldan sonra Batman'a taşındıklarını ve eğitimine burada devam ettiğini belirten Tan, 9. sınıfta ilk kez Batman Valiliğince düzenlenen serbest konulu resim yarışmasında Türkiye birinciliği elde ettiğini kaydetti.

Daha sonra katıldığı resim yarışmalarında 14 birincilik ve 2 ikincilik elde ettiğini anlatan Tan, çalışmalarını kimi zaman okuldaki atölyede kimi zaman da Gençlik Merkezi Müdürlüğündeki resim atölyesinde sürdürdüğünü bildirdi.

"Hedefim ülkemin uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlamak"

Tan, 8 kardeş olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hedefim, ülkemin uluslararası alanda kültür ve sanat yönüyle tanınmasına katkı sağlamaktır. Resim maliyetli bir iş olduğundan ailem karşılamakta güçlük çekiyor. Mevsimlik işçi olarak yaz tatillerinde şehir dışına çıkıp çalışıyorum. Buradan kazandığım parayla giderlerimi karşılamaya çalışıyorum."

Okul Müdürü İsmet Ürüt ise öğrencisi Tan ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Tüm öğrencilerimiz birer cevherdir. Desteklenmeleri durumunda çok başarılı öğrencilerin çıkacağına inandığımız için hem resim hem müzik atölyemizde hem de beden eğitimi derslerinde öğrencilerimize büyük destekler veriyoruz. Bu çalışmalarımızın en büyük meyvesi Eyüp'tür. Yaptığı çalışmaların desteklenmesine inandık çünkü bir cevherdir." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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