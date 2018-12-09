1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hobi bahçesinde tropik bitki yetiştirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde kafe işletmecisi 38 yaşındaki İlyas Peker, hobi bahçesinde 10'a yakın çeşit tropikal ve subtropikal bitki yetiştiriyor.
09 Aralık 2018 22:57
Yazdır
Hobi bahçesinde tropik bitki yetiştirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde kafe işletmecisi 38 yaşındaki İlyas Peker, hobi bahçesinde 10'a yakın çeşit tropikal ve subtropikal bitki yetiştiriyor.

Konaklı Mahallesi'nde kafe işletmeciliği yapan Peker, 6 dönümlük arazisinde kurduğu hobi bahçesinde yurt dışından getirdiği tropikal ve subtropikal bitkileri üretmeye başladı.

Beş yılda ürettiği çeşitler 10'a yaklaşan Peker, bazı bitkilerden de meyve almayı başardı.

Meyve sebze komisyonculuğu da yapan Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, subtropikal meyvelerinin yüzde 80'nin Alanya'da yetiştirilebildiğini söyledi. İlçenin ikliminin buna uygun olduğunu belirten Peker, Türkiye'de bulunmayan farklı türdeki bitkileri yetiştirmenin kendisi için bir hobi haline dönüştüğünü kaydetti.

Tropikal ve subtropikal bitkilere ilgisinin 2013 yılında yurt dışı ziyaretiyle başladığını ifade eden Peker, özellikle Endonezya gezisinden getirdiği fidan ve tohumları bahçesinde değerlendirerek meyve almaya çalıştığını anlattı.

Bunlardan bazılarında başarılı olduğunu belirten Peker, "Bahçemde şu anda Brezilya kirazı, cherimayo, güz yemişi, pitaya, guava, feijoa ve Asya'da 'Buda'nın eli' diye isimlendiren limon familyasından bitki çeşitleri var. Bunlardan bazıları da meyve vermeye başladı." dedi.

"Buda'nın eli" dikkati çekiyor

Bu bitkilerden "Buda'nın eli" diye bilinen bitkinin meyvesinin dikkatleri çektiğini aktaran Peker, şekli oldukça farklı olan meyvenin sıfırın altında 5 derecede donduğunu söyledi.

Peker, şöyle konuştu:

"Buda'nın eli veya parmaklı ağaç kavunu olarak da bilinen sarı renkli. Bu garip bitkiyi diktikten 3 yıl sonra meyve aldım. Esansı limona göre kuvvetli, koku giderici etkisi var, içinde çekirdek yok. Çekirdekten üretme şansı da yok, aşılayarak çoğaltabiliyoruz. Limondan kabuğu biraz daha acı. İçindeki süngerimsi yeri ise yenilebiliyor. Şu anda sadece salatalarda kullandım."

"Buda'nın eli" bitkisini görenlerin kendisine merakla sorular sorduğunu anlatan Peker, bildiklerini anlattığını ve varsa meyveden ikram ettiğini kaydetti.

Üretimi artırmak, ticari olarak geliştirmek gibi bir beklentisinin olmadığını vurgulayan Peker, sadece ilçede tanınmayan türleri yetiştirmeyi sevdiğinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,490 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Marmara'da sağanak yağış etkili olacak
10 Aralık 2018 00:57		 Kırıkhan'da çocuklardan askeri konvoya sevgi seli
10 Aralık 2018 00:56
Meteoroloji'den fırtına uyarısı yapıldı
09 Aralık 2018 23:37		 Batmanlı lise öğrencisi ödüllere doymuyor
09 Aralık 2018 22:52
Kayakçıları tipi bile durduramadı
09 Aralık 2018 22:27		 Hurda malzemeden geyik heykeli yaptı
09 Aralık 2018 22:22
Muhtarın girişimi köylüye gelir kaynağı oldu
09 Aralık 2018 22:17		 Doktor adayı kansere yenik düştü
09 Aralık 2018 21:21
'Defne yolu' 3,8 milyon lira ek gelir getirecek
09 Aralık 2018 21:11		 Bakan Soylu devreye girmişti! Trabzon'a getirildi
09 Aralık 2018 20:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Okul güvenlik kameraları standartları belirlendi
Altınköy'de, 5 butik otel hizmet vermeye başladı
Meclis Başkanı, seçimde aday olursa görevi bırakır mı?
Yargı; "kamusal eğitim devletin görevidir, devredilemez" dedi
10 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Mesleki okulların döner sermaye işletmeleri hazine payı oranı % 1'e indirildi
Usta öğreticiler hangi sendikalara üye olabilir?
Sağanak yağış bugün İstanbul'da etkili olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın hakları 3
sıcak salep 2
en lezzetli yemek 1
fethullah gülen darbe planlayabilecek biri değil 1
Lojmanı Beğenmeyen Müsteşar 1
savcı sayan 1
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 1
yerel seçim 1
trendyol 3
medipol başakşehir 1
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam