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Demiryol İş Sendikasından İZBAN'ın açıklamasına tepki

Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi: - "Kamuoyuna açıkladığınız toplu sözleşme tekliflerinin doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. 342 İZBAN çalışanı arkadaşımız için açıkladığınız 'net ortalama ücretlerin' aylık toplamını yine açıkladığınız şekliyle 'ortalama net' olarak verdiğiniz takdirde ne İZBAN çalışanları ne de İzmir halkı mağdur olmayacaktır"
09 Aralık 2018 23:01
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Demiryol İş Sendikasından İZBAN'ın açıklamasına tepki

Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesince, İZBAN yönetiminden grev öncesi yapılan açıklamada yer alan toplu sözleşme tekliflerinin doğru olmadığını iddia edildi.

Sendikanın İzmir Şubesinin yazılı açıklamasında İZBAN yönetiminin açıklamasındaki ifadeler yalanlandı.

Açıklamada, İZBAN yönetiminin geçen dönem İzmir halkına söylediği 2 bin 562 lira makinist maaşının 2 yılın sonunda ancak ortalama ile bulunabildiği aktarıldı.

"Öncelikle kamuoyuna açıkladığınız toplu sözleşme tekliflerinin doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. 342 İZBAN çalışanı arkadaşımız için açıkladığınız 'net ortalama ücretlerin' aylık toplamını yine açıkladığınız şekliyle 'ortalama net' olarak verdiğiniz taktirde ne İZBAN çalışanları ne de İzmir halkı mağdur olmayacaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tek bir örnek bile yeter. 3 bin 435 TL 'ortalama net' maaş teklif ettiğiniz makinistlerin şu an ikramiye, sosyal yardımlar, her makinistin almadığı aile, çocuk yardımları ve AGİ dahil ortalama net maaşları 2 bin 550 TL artı yol ve yemek. Teklif ettiğiniz yüzde 22 zammı üzerine ekleyince biz 3 bin 435 TL net ortalamayı bulamadık.

Açıklamanızda yer alan 'Grev yaklaşımıyla İzmir halkını ve çalışanlarımızı mağdur eden Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi' ifadenizi tüm kamuoyu önünde reddediyoruz. Çalışanlarınızın tamamına ulaşmanız hiç zor değil. Lütfen çalışanlarınızın tamamına ulaşıp teklifinizi bizzat hatırlatarak yarın işbaşı yapmalarını sağlayınız. Tabii sizin ifade ettiğiniz gibi çalışanlarınızı Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi olarak gerçekten biz mağdur ediyorsak. İfade ettiğiniz 'ortalama net' ücretlere arkadaşlarımızın hiçbir itirazı bulunmuyor."
Anadolu Ajansı
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