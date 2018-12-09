1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji'den fırtına uyarısı yapıldı

Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yarın fırtına beklendiği bildirildi.
09 Aralık 2018 23:37
Yazdır
Meteoroloji'den fırtına uyarısı yapıldı

Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, rüzgar yarın öğle ile gece saatleri arasında Ege'de, yarın akşam saatleri ile salı öğle saatleri arasında Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da, yarın gece saatleri ile salı günü gece saatleri arasında Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kastamonu, Sinop, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde güneyden fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Yetkililer, fırtına nedeniyle başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,067 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Marmara'da sağanak yağış etkili olacak
10 Aralık 2018 00:57		 Kırıkhan'da çocuklardan askeri konvoya sevgi seli
10 Aralık 2018 00:56
Hobi bahçesinde tropik bitki yetiştirdi
09 Aralık 2018 22:57		 Batmanlı lise öğrencisi ödüllere doymuyor
09 Aralık 2018 22:52
Kayakçıları tipi bile durduramadı
09 Aralık 2018 22:27		 Hurda malzemeden geyik heykeli yaptı
09 Aralık 2018 22:22
Muhtarın girişimi köylüye gelir kaynağı oldu
09 Aralık 2018 22:17		 Doktor adayı kansere yenik düştü
09 Aralık 2018 21:21
'Defne yolu' 3,8 milyon lira ek gelir getirecek
09 Aralık 2018 21:11		 Bakan Soylu devreye girmişti! Trabzon'a getirildi
09 Aralık 2018 20:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Okul güvenlik kameraları standartları belirlendi
Altınköy'de, 5 butik otel hizmet vermeye başladı
Meclis Başkanı, seçimde aday olursa görevi bırakır mı?
Yargı; "kamusal eğitim devletin görevidir, devredilemez" dedi
10 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Mesleki okulların döner sermaye işletmeleri hazine payı oranı % 1'e indirildi
Usta öğreticiler hangi sendikalara üye olabilir?
Sağanak yağış bugün İstanbul'da etkili olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mazeret izni 1
ibrahimovic'in beşiktaş'a transfer olması 1
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
yavuz dizdar 3
07.12.2018 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 1
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 1
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 3
fetö-akp kavgasından sonra muhalif olmak 1
Veganlar tahıl beyinlidir 5
en lezzetli yemek 1
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam