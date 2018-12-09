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AK Parti, mahalle başkanları toplantısı düzenledi

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı, seçim çalışmaları öncesi mahalle başkanları ile istişare toplantısı düzenlendi.
09 Aralık 2018 23:39
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AK Parti, mahalle başkanları toplantısı düzenledi

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı, seçim çalışmaları öncesi mahalle başkanları ile istişare toplantısı düzenlendi.

Esentepe Öğretmenevin'de düzenlenen Mahalle Başkanları toplantısına AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, İl ve Merkez İlçe Teşkilatı ile AK Parti Mahalle Başkanları Katıldı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, toplantının açılış konuşmasında mahalle başkanlarının önemli bir görev icra ettiğini belirterek, 2019 seçimlerinde partinin tüm organlarına önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Yaklaşan yerel seçimlerin ele alındığı toplantıda belediye başkan adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, " Allah'ın izniyle Karabük hizmetkar belediyecilikle tanışacak. Bunu sizlerle beraber yapacağız. Karabük'ü layık olduğu yere getireceğiz. Bundan sonra beraber çok yorulacağız." ifadelerini kullandı.

Soru cevap şeklinde devam eden program toplu hatıra fotoğrafı çekildikten sonra son buldu.
İhlas Haber Ajansı
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