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Altınköy'de, 5 butik otel hizmet vermeye başladı
Altındağ Belediyesinin hayata geçirdiği Altınköy Açık Hava müzesinde 5 butik otel hizmet vermeye başladı
Altındağ Belediyesi, Altınköy Açık Hava Müzesinde, köy konağı konseptiyle 5 butik oteli faaliyete geçirdi.
Otellerin konaklama hizmetlerini Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri veriyor.
28 odalı beş konakta kişi başı konaklama ücreti 115 TL.
Konaklara hem yurtiçinden hem de yurtdışından talep var.
Sabah kahvaltısı dahil hizmet verilen konaklarda 6 kişilik konak bütünüyle
de kiralanabiliyor.
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