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Altınköy'de, 5 butik otel hizmet vermeye başladı

Altındağ Belediyesinin hayata geçirdiği Altınköy Açık Hava müzesinde 5 butik otel hizmet vermeye başladı
10 Aralık 2018 00:03
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Altınköy'de, 5 butik otel hizmet vermeye başladı

Altındağ Belediyesi, Altınköy Açık Hava Müzesinde, köy konağı konseptiyle 5 butik oteli faaliyete geçirdi.

Otellerin konaklama hizmetlerini Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri veriyor.

28 odalı beş konakta kişi başı konaklama ücreti 115 TL.

Konaklara hem yurtiçinden hem de yurtdışından talep var.

Sabah kahvaltısı dahil hizmet verilen konaklarda 6 kişilik konak bütünüyle de kiralanabiliyor.
Memurlar.Net
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