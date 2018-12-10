En büyük sema gösterisinde semazenler salona sığamadı

Tekirdağ'da büyük bir katılımla düzenlenen sema gösterisinde semazenler salona sığamadı. Gösteri öncesi konuşan Tasavvuf Vakfı Tekirdağ temsilcisi Erdoğan Ören, "Tekirdağ halkına dünyanın en büyük Sema topluluğu gösteri yapacak" dedi.

Tekirdağ Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Tasavvuf Vakfının ortaklaşa 'Aşkın Piri Hz. Mevlana Vuslatının 745.Yıl Dönümü' nedeniyle düzenlenen 'Mevlana'da Hoşgörü programı' Atatürk Spor Salonunda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ, Tasavvuf Vakfı Tekirdağ temsilcisi Erdoğan Ören'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen programda yaşları 5 ile 55 arasında değişen 90 semazen ve 40 mıtrıbanla yapılan sema gösterisi, Tekirdağ'ın en büyük spor salonu olan Atatürk Kapalı Spor salonuna sığamadı.

Dünyanın en büyük sema topluluğu gösterisi

Gösteri öncesi konuşan Tasavvuf Vakfı Tekirdağ temsilcisi Erdoğan Ören; "90 semazen, 40 mıtrıbanla Tekirdağ halkına ücretsiz olarak Sema programı düzenlemek için burada bulunmaktayız. Şeb-i Arus 745 yıldır memleketimizde düzenlenmekte biz Karabaş-ı Veli kültür merkezi Bursa'da Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Tekirdağ'dan başlayarak, Şeb-i Arus etkinliklerini devam ettireceğiz inşallah. Haftaya İzmit Bursa Gelibolu Mevlihanesi İzmir, Yunak, Afyon gibi birçok ilimizde düzenli olarak karabaş-i Veli Kültür merkezinin semazenleri ile birlikte Mevlana Hazretlerinin vuslat yıl dönümü Şeb-i Arus programı etkinliklerini yapmaktayız. Buradaki amacımız gençlerimizi, vatandaşlarımızın Mevlana öğretisi ve tasavvuf konusunda hem bununla tanışma bu etkinliklerle Mevlana'da ki özel yıl bu yıldaki temamız 'Mevlana'da Hoşgörü', Mevlana'nın hoşgörüsüyle, Mevlana'nın bizim hayatımızdaki yeriyle ilgili halkımızla buluşma amaçlı bu etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün ki etkinliğimizde inşallah Tekirdağ halkına dünyanın en büyük Sema topluluğu gösteri yapacak. Özellikle dünyanın en küçük semazeni 5 yaşında semazenimizde bu programda sema edecek. Bizde semanın yaşı ve sınırı yok.5 yaşında da semazenimiz var 55 yaşında da semazenimiz var. Çünkü hepsi gönüllü olarak bu işi yapmakta dolayısıyla tüm halkımızı bu tarz etkinliklerimize gelmesi konusunda özellikle davet ediyoruz" dedi.

Yurdun 4 bir yanında etkinlikler düzenleniyor

Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ konuşmasında, "Yaklaşık 10 yıldan beri Tekirdağ geliyorum.10 yıldan beri Tekirdağ'da hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin öğretisinin üzerine öğreti vermekteyiz. Sadece Tekirdağ'da değil, Keşan'a, Edirne'ye gitmekteyiz. Gelibolu Mevlevi'sinde ayda bir kez program yapmaktayız. Çanakkale Üniversitesinde eski Ermeni kilisesi denilen yerde hafta da bir kez Harabi sohbetleri yapmaktayız. İzmit'te yine besmele okumaktayız. Bursa'da 450 yıllık Mevlevi dergahı tekkesi olan Karabaş-i Veli tekkesinde yaklaşık 10 yıldan beri mesnevi sohbetleri yapmaktayız. Kütahya, Afyon, Konya, Polatlı, Yunak, Van, Şanlıurfa değişik il ve ilçelerinde bu topraklarımızda neşru nema olmuş bu kültürümüzü bu medeniyetimizi gençlere tanıtmaktan, gençlere öğretmekten büyük mutluluk duyuyoruz. O yüzden burada Gençlik Merkezi ile kardeşlerimizin olduğu bu programa katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Sema gösterisi vatandaşlar tarafından büyük beğeni ve alkış toplarken, gösteriler yapılan duaların ardından son buldu.