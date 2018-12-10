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Kuzey Ankara'daki metruk yapılar kaldırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi sınırları içinde kalan metruk yapıların kaldırılacağını duyurdu.
10 Aralık 2018 02:35
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Kuzey Ankara'daki metruk yapılar kaldırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi sınırları içinde kalan metruk yapıların kaldırılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığının, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi sınırları içinde kalan metruk yapıların kaldırılmasına ilişkin onayı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan ilanda, Altındağ ilçesi Bağlariçi mahallesi 1400/7. Sokak üzerinde bulunan 38, 27, 43, 47, 37, 41, 45 ve 50 kapı numaralı yapıların kaldırılmasının Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümenince onaylandığı aktarıldı.
Anadolu Ajansı
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