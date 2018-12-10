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Ehliyetsiz sürücü uçuruma yuvarlandı, otomobil evin duvarına çarptı
Manisa'nın Demirci ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlandı. Bir evin duvarına çarparak durabilen otomobilde bulunan 3 kişi, kazadan yaralı olarak kurtuldu
Alınan bilgiye göre, Demirci-Simav çevre yolunda seyreden Kerem D. (17) idaresindeki otomobil, Şehreküstü Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı. Otomobil, Yeni Sokak'taki Ahmet Bilgen'e ait evin duvarına çarparak durabildi.
Kazada, sürücü ve yolcular Ahmet Erdoğan (17) ile Muhammed Yasin Aguş (17) yaralandı. AA'mım haberine göre; olay yerine polis, 112 acil sağlık ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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