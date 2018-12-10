|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kocaeli'nde annesini bıçaklayan genç, intihar etti
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, iddiaya göre Şükrü Kendir (22),bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi Naciye Kendir'i bıçaklayarak yaraladı, ardından bıçağı kendine saplayarak yaşamına son verdi
Olay, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi Mucize Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Şükrü Kendir, annesi Naciye Kendir ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Şükrü Kendir, eline geçirdiği bıçakla annesine saldırdı. Naciye Kendir araya giren kızının oğluna engel olması sonucu hafif yaralandı. Şükrü Kendir ise daha sonra bıçağı kendine sapladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Şükrü Kendir'e ilk müdahalede bulunarak, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. DHA'nın haberine göre; acil serviste tedaviye alınan Şükrü Kendir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan Naciye Kendir'e ise tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu haber 2,041 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI