Kocaeli'nde annesini bıçaklayan genç, intihar etti

Olay, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi Mucize Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Şükrü Kendir, annesi Naciye Kendir ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Şükrü Kendir, eline geçirdiği bıçakla annesine saldırdı. Naciye Kendir araya giren kızının oğluna engel olması sonucu hafif yaralandı. Şükrü Kendir ise daha sonra bıçağı kendine sapladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Şükrü Kendir'e ilk müdahalede bulunarak, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. DHA'nın haberine göre; acil serviste tedaviye alınan Şükrü Kendir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan Naciye Kendir'e ise tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.