Genç mucidin mutfakta başlayan bilim yolculuğu

Belli'yi İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı aracılığıyla arayan Bakan Selçuk, öğrenciyi tebrik ederek, istediği her türlü desteğin verileceğini söyledi. Anadolu Ajansı'nın (AA), 'doğaya zarar vermeyen plastik' üretmek için yola çıkan iki lise öğrencisinin maddi imkansızlıklar nedeniyle Belli'nin evinin mutfağında çalıştığını duyurması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri harekete geçti.

Belli ve arkadaşı Serkan Arslan'ın mayıs ayında yapılacak Google Bilim Fuarı yarı finaline çalışması için uygun laboratuvar ve malzeme desteği sağlanacak. Malatyalı bir ailenin 3 çocuğundan biri olan Belli, hayallerine yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Okuldan bir telefon aldığını ve Milli Eğitim Müdürü'nün kendisiyle görüşmek istediğini öğrendiğini anlatan Belli, "Uluslararası Çevre Zirvesi'nde olduğumu söyledim ve onları oraya davet ettim. Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı geldi benimle görüştü, herhangi bir eksiğim olup olmadığını sordu" dedi. Okullarda çevre kirliliğiyle ilgili seminer vermek istediğini dile getiren Belli, "Başka okula geçmek için naklimi vereceklerini söylediler. 'Sana ait bir laboratuvar kurulacak' dediler. İstanbul'daki ortaokul ve liselerde çevre kirliliğiyle ilgili seminer vermem için destek vereceklerini söylediler. Müdür Bey, çok samimiydi, sarıldı tebrik etti" diye konuştu. Yazıcı aracılığıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile telefonda görüştüğünü anlatan Belli, "Bakan Bey, haberi görmüş, çok etkilenmiş, tebrik etti. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu. İl Milli Eğitim Müdürü'nün yardımcı olacağını söyledim.

Uluslararası Çevre Zirvesi'nden sonra eve kadar arabayla götürdüler. Mayıs ayında Google Bilim Fuarı için Amerika'ya gideceğimi söyledim, bütün masraflarımı karşılayacaklarını söylediler" ifadelerini kullandı. Google Bilim Fuarı yarı finali için mayıs ayında ABD'ye gidecek olan Belli, "5-6 aylık bir sürem var. Özellikle petrol türevi plastikler kanserojen olduğu için, gıdayla temas eden plastik ürünlerinde biyoplastik kullanılmasını amaçlıyorum" dedi.