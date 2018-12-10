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Sarı takside kara tablo

İstanbul'da taksicilere yönelik kontroller vahim tabloyu gözler önüne serdi. Sürücülerin 21'i alkollü, 117'si ehliyetsiz, 394'ü de ehliyeti alındığı halde araç kullanırken yakalandı. Bin 686 taksinin muayenesiz trafiğe çıktığı tespit edildi
10 Aralık 2018 07:05
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Sarı takside kara tablo

İstanbul'da ticari taksilere yönelik kontroller vahim bir tabloyu gözler önüne serdi. Taksi sürücülerinin 21'i alkollü, 117'si ehliyetsiz, 394'ü de ehliyeti alındığı halde araç kullanırken yakalandı. Bin 686 taksinin muayenesiz trafiğe çıktığı, 4 bin 556'sının da trafik kurallarına uymadığı görüldü.

Son zamanlarda UBER tartışmalarıyla gündeme gelen ticari taksilerin sicili bir hayli kabarık çıktı. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve sosyal medyada yayılan olumsuz görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimler, ticari taksilerin durumunun içler acısı olduğunu ortaya koydı. İstanbul'da kayıtlı 18 bin ticari taksiden 9 bin 876'sına son bir yıl içinde yapılan denetimlerde, 20 ihlalden toplam 2 milyon 202 bin 926 lira para cezası kesildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜLER TRAFİKTE

Denetimlerde alkollü araç kullanırken yakalanan 21 taksi sürücüsü polisleri bile şaşırttı. 117 taksi sürücüsü ehiyetsiz çıkarken, 394 taksi şoförünün ise çeşitli nedenlerle ehliyetlerine el konulmasına rağmen direksiyona geçtiği görüldü. Yapılan denetimler, taksileri kullanan vatandaşların can güvenliğinin de olmadığını ortaya koydu. Taksilerden bin 686'sının muayenesiz trafiğe çıktığı, 132'sinin de trafik sigortasının bile olmadığı belirlendi. Kurallara aldırmayan taksi sürücülerinden 979'unun seyir halindeyken cep telefonu kullandığı, 604'ünün ise kırmızı ışıkta geçtiği ortaya çıktı.

KURALA UYAN SÜRÜCÜ AZ

Megakent İstanbul'da hizmet veren 18 bin ticari taksiden 9 bin 876'sı, denetimlerde cezadan kurtulamadı. 2 bin 590 taksiye yasak parktan, bin 235 taksiye trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan, 727 taksiciye emniyet kemeri takmamaktan, 611 taksiye durma ihlallerinden, 155'ine tehlikeli şerit değiştirmekten, 38'in hatalı sollama yapmaktan, 24'üne kış lastiği takmamaktan, 19'una araçta bulundurulması gereken ilk yardım çantası ve yangın tüpünün bulundurmamaktan, 13'üne de hız sınırını aşmaktan ceza kesildi.
Karar
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