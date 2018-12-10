KPDK'da personelin hangi sorunu masaya yatırıldı?

3600 ek göstergenin kapsamı genişletilmeli

Özel Hizmet Tazminatı'nın emekli keseneğinin hesabına dahil edilmesi ile ilgili yansıtma oranının belirlenmesindeki adaletsizliğin giderilmesi veya 3600 ek göstergenin altında olan tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi talep edildi. Yine, emeklilik ikramiyesinin hesabında bir tam yıldan eksik olan sürelerin, işçilerin kıdem tazminatında olduğu gibi kıst olarak hesaba dahil edilmesi talep edildi.

Yine, memurlara yapılan bütün ek ödemeler emekli maaşı hesaplamasına esas alınması, emeklilere de sosyal yardım ödemesi yapılması, ek göstergeye bağlı olarak belirlenen özel hizmet tazminatı yansıtma oranları yükseltilerek emekli maaşları artırılması talep edildi. Ayrıca, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda görev yapan personelin ek gösterge almalarının sağlanması yönünde düzenleme yapılması ile emekli memurlara da çalışan memurlara verilen aile yardımının aynen devam etmesi talep edildi.

Sözleşmeli personel statüsüne son verilmelidir

Sağlık Bakanlığı'nda 4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına 676 sayılı KHK ile verilen kadro hakkının, Anayasa'nın eşitlik ilkesi gereğince diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilmesi talep edildi. Sözleşmeli çalışan personelin aile bütünlüğünün sağlanamadığı ve ciddi sıkıntılar yaşandığı ifade edildi. Eleman sıkıntısı çekilen bölgelere sözleşmeli personel yerine başka teşvik edici adımlar atılarak sorunun çözülebileceği ifade edildi.

Eşit işe eşit ücret sağlanmalıdır

Eşit işe eşit ücret ilkesinden hareketle, şube müdürü ve şef gibi kadrolara ait mali hakların, Adalet Bakanlığı için yapılmış olan belirlemeler esas alınarak düzeltilmesi talep edildi. Özel hizmet tazminatının Adalet Bakanlığı'ndaki şube müdürleri için % 175, diğer kurumlarda % 135, Adalet Bakanlığı'ndaki şefler için %120 diğer kurumlarda %70 uygulanıyor olması örneği verildi.

Harcırah ödemesindeki 10 gün sınırlaması kaldırılmalı

6245 Sayılı Harcırah Kanunu'na göre göreve giden personele ilave konaklama ücreti ödemesindeki 10 gün sınırlamasının kaldırılması talep edildi.

KİT personeline uygulanan sicil ve başarı değerlendirmesi kaldırılmalı

657 sayılı DMK'da sicil uygulaması kaldırıldığından, 399 KHK II sayılı cetvelde çalışan sözleşmeli personelin temel ücret tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere % 8 oranında artış yapılarak sözleşmeli personel açısından da sicil ve başarı değerlendirmesi uygulamasına son verilmesi talep edildi. Yine, kamu personel sisteminde sıkıntı oluşturacağı tartışmasız olan performans, rotasyon gibi uygulamaların tartışılmasına ve/ veya bunlara ilişkin mevzuat çalışması yapılmasına dönük süreçlerden vazgeçilmesi talep edildi.

Özelleştirme nedeniyle istihdam fazlası personelin mağduriyeti giderilmeli

Özelleştirilen kurumlarda istihdam fazlası olarak nakle tabi personelin havuza alınmasındaki süre sınırının kaldırılması, özelleştirme sonrasında aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlere de kamuya geri dönüş hakkı verilmesi talep edildi. Daha önceki yazılarımızda bu konuda yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine yer vermiştik.

Sözleşmeli personelin izin sorunu çözülmeli

657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre sözleşmeli personelin izinlerinin memurlarda olduğu gibi olması talep edildi. Aynı şekilde KİT'ler bünyesinde görev yapanlar dahil sözleşmeli personelin izin hakları ile diğer sosyal haklarında kadrolu personel ile aralarındaki farkların lehe olacak şekilde kaldırılması talep edildi.

Devlet Personel Başkanlığı'nın kapatılması yanlış

Devlet Personel Başkanlığı'nın kapatılmasının yanlışlığı gündeme getirildi ve bu yanlıştan geri dönülmesi talep edildi. DPB'nin kapatılmasına rağmen yaşanan süreçteki fonksiyonu düşünüldüğünde kapatılmasının yanlışlığı açıkça görülmüştür.

Şehit ve Gazi yakınları eğitimlerine uygun kadrolara atanmalı

3713 sayılı Kanun'a göre atanan şehit ve gazi yakınlarının şahsa bağlı kadro çıkarılarak eğitim durumlarına göre unvanlara atanması talep edildi.

Kamu personeline artan oranlı vergi tarifesi uygulanmamalı

Kamu personeline uygulanan artan oranlı vergi tarifesinin yerine % 15 sabit oranlı vergi tarifesi önerildi. Bu teklifin hayata geçmesinin oldukça zor olduğunu düşünüyoruz.

Refakat izni yeniden düzenlenmeli

Kamu görevlilerinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri ile birinci dereceden akrabalarının il içi veya il dışı hastalık ve tedavilerinde refakatçi oldukları sürece izinli sayılmaları talep edildi.

Görevde yükselme sınavı merkezi olarak yapılmalı

Kamu kurumlarında iki yılda bir boş olan kadrolara Görevde Yükselme Sınavı'nın Devlet Personel Başkanlığı tarafından merkezi sistemle yapılması, unvan değişikliği sınavında sınava giren personel sayısı için yeteri kadar kadro varsa sınav yapılmadan eğitim durumlarına göre direkt atamalarının yapılması talep edildi.

Kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilmeli

Kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram öncesi ödenen ilk maaşlarıyla birlikte en yüksek devlet memurun aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesi talep edildi.

Öğrenim durumlarına uygun kadro derecesine atama engeli kaldırılmalı

Kamu görevlilerinin öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derece ve kademelere ilerlemesini engelleyen derece- kademe sınırlaması uygulamasına son verilmesi, kamu görevlilerinin öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derece ve kademeye kadar yükselebilmesi,

Kariyer ve liyakate uygun atamalar yapılmalı

Kamu personel mevzuatında kariyer-liyakat sistemiyle uyumlu yaklaşımların esas alınması, kariyer ve liyakat ilkesiyle uyumlu olmayan mevzuat hükümlerinin ve uygulamalarının yürürlükten kaldırılması ile kamu yönetiminde beş yıllık görev süresinin üst görevlere atanmada yeterli görülmesi noktasında oluşturulan mevzuatın yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

Ahmet Ünlü