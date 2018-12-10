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Akdeniz'deki birlikler en küçük hareketi bile kontrol altında tutuyor
"Akdeniz Kalkanı Harekatı" kapsamındaki 179 mil açıkta görev yapan birlikler Doğu Akdeniz'deki en küçük hareketi bile kontrol altında tutuyor. Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yalçın Özkütük, "Taciz ve engellemelere fırsat vermiyoruz" dedi. Ekibimiz, Barbaros'un bulunduğu bölgeye 47 personeli bulunan TCG Kalkan ile ulaştı. Kalkan'a ait bir botla "Daima muzaffer" sloganıyla görev yapan TCG Gaziantep'e çıkıldı. Koruma görevi dönüşümlü yapılıyor. O gün görev, TCG Gaziantep ve TCG Gökçeada fırkateynleri ile TCG Bozcaada ve TCG Bandırma korvetlerindeydi
Yeni Şafak ekibi, sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'yı Yunan tacizlerinden koruyan donanmayla 1 gün geçirdi. 'Akdeniz Kalkanı Harekatı' kapsamında yaklaşık 300 kilometre açıkta görev yapan birlikler, Doğu Akdeniz'deki en küçük hareketi bile kontrol altında tutuyor. Mavi Vatan nöbetindeki Bahriyelilerin sloganı ise 'Daima muzaffer.'
Yeni Şafak, Türk Donanması'nın Doğu Akdeniz'de Yunan taciziyle karşı karşıya kalan Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisine refakat ve koruma görevini görüntüledi. Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında üstlenilen görev, ana karadan 179 mil açıkta (yaklaşık 300 kilometre) icra ediliyor. Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin bulunduğu bölgeye intikalimiz, Kılıç-2 sınıfı hücumbotu TCG Kalkan'la yapıldı.
Kalkan hücumbotu, Kaş Limanı'ndan, milimetrik bir ustalıkla kayalıklar arasından çıktığı yolunda 42 knotluk (80 km/s) süratiyle hedefe en hızlı şekilde ulaşma imkanı sağlıyor. TCG Kalkan, 63 metre boyunda, 560 ton tam yük deplasmanına sahip. 4 adet ana makine ve 4 adet pervanesiyle toplam 21 bin beygir güç üretiyor. Gemide subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli er olmak üzere toplam 47 personel görev yapıyor.
Üzerindeki ileri nesil silah ve mühimmat yüküyle günlerce denizde kalarak savaşma kabiliyetine sahip. Geminin sevk ve idaresi, askeri literatürde 'köprü üstü' denilen Kaptan Köşkü'nden yapılıyor. Geminin en stratejik ve gizli bölümü ise Savaş Harekat Merkezi. Geminin tüm çevresi, adeta geminin beyni olarak faaliyet yürüten Savaş Harekat Merkezi'nden takip ediliyor. Muhabere, bilgi aktarımı ve iletişim buradan kuruluyor. Geminin tüm harekat gayretleri de Savaş Harekat Merkezi'nden yönetiliyor. Geminin komutanı, "Doğu Akdeniz'de göreve devam ediyoruz" diyor.
Tarık Bakıcı Kıymet Sezer
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