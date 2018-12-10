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Değişim trendi ilçe belediyelerinde de sürecek

İllerde 47 belediye başkanından sadece 17'siyle yola devam eden AK Parti'nin değişim trendini ilçe belediyelerinde de sürdürmesi bekleniyor. Hafta sonunu İstanbul'da geçiren Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara'nın ilçeleri üzerinde detaylı çalışma yaptığı belirtiliyor
10 Aralık 2018 07:40
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Değişim trendi ilçe belediyelerinde de sürecek

Seçim takvimini işleten AK Parti'de gözler ilçelerin belediye başkan adaylarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seçim çalışmalarında ağırlığı ilçe adaylarına kaydırdı. Hafta sonunu İstanbul'da geçiren Erdoğan'ın, İstanbul ve Ankara'nın ilçeleri üzerinde detaylı bir çalışma yaptığı belirtiliyor. İllerde mevcut 47 belediye başkanından sadece 17'siyle yola devam eden AK Parti'nin değişim trendini ilçe belediyelerinde de diri tutması bekleniyor.

YENİLENME TAMAMLANACAK

Erdoğan, AK Parti'ye dönüşü ile başlattığı değişim sürecini belediye başkan adayları ile büyük oranda tamamlayacak. Teşkilatta ilçe ve il başkanlarından başlayan, sonra İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bursa'nın da yer aldığı bazı belediye başkanları ile süren, 24 Haziran seçimlerinde meclis grubu ile devam eden yenilenme süreci 31 Mart'ta yerel yönetimlere aday gösterilen isimlerle son bulacak.

TEŞKİLATA 30 BİN JESTİ...

İllere yansıyan değişimin Erdoğan'ın üzerinde çalıştığı ilçelere de yansıması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından da bu yönde bilgiler ulaşırken, anketler başta olmak üzere vatandaş ve teşkilatın da onay verdiği isimlerin tercih edileceği vurgulandı. Nüfusu 30 binin altında olan ilçelerde teşkilatın önerdiği isimlerin öncelik alacağı belirtiliyor. AK Parti Genel Merkezi ilçeler üzerinde çalışmalarını belli bir noktaya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul ve Ankara'nın ilçelerinin belirlenmesinde kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

ÖNCE MANİFESTO

AK Parti seçimlere özel 10 maddelik manifestosunu ise adaylar belirlendikten sonra kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Tarihi henüz netleşmeyen manifestosu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Takvime göre AK Parti seçim kampanyasının startını ise 19 Şubat'ta Ankara start verecek. AK Parti'nin yerel seçimlerde kullanacağı sloganlar, seçim şarkıları ilk bu programla kamuoyuna açıklanacak. İnsan odaklı planlanan kampanya da sürdürülebilirlik öne çıkacak. Erdoğan da sahalara Şubat ayının ikinci yarısında inecek.

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
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