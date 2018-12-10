'FSM Mağdurları' 'ombudsman'a gidiyor

Yüzlerce araç sahibi bugün itibarıyla önce Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuracak, sonuç elde edemediğinde de idari yargıya başvuracak.

Baştan beri kendilerini 'FSM Mağdurları' diye adlandıran esnafın yanında olan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, 2016 yılında Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından bir karar alınarak 2. sınıf araçların FSM'den geçişinin mümkün olduğu belirtilmiş. Yani ilk kararda yasak yok. Bildirim yapılmadan 2. kararla bu araçlar yasaklanmış. Ceza UKOME kararına dayandırılarak Kabahatler Kanunu'na göre alınıyor. Ancak UKOME kararının cezaya yol açacağına dair bir kanun maddesi yok. Bu nedenle mağdurlar önce Kamu Denetçiliği Kurumuna kararın ve cezanın iptali için başvuracak. Ardından idari mahkemeye gidecek. Mağdurlar başı kesik tavuk gibi. Ne yöne gideceğini şaşırmış durumda" dedi.

Kendilerini 'FSM Mağdurları' olarak ifade eden ticari araç sahipleri de taleplerinin cezaların affedilerek hiç olmazsa belli saatlerde FSM'yi kullanmalarına izin verilmesini istiyor ve şu örneği veriyor: Bizler ufak esnafız.

Dudullu'dan Bebek sahile işe gitmek için 145 kilometre mi gidelim, 1,5 saat arabalı vapurla mı geçelim, 28 dakikada FSM'den mi geçelim? Taşıma ücreti Yavuz Sultan Selim'den 550 TL, vapurla gidersek 350 TL, FSM'den 200 TL. Kararı bir de böyle bakın.

BİRİNE YASAK, ÖBÜRÜNE SERBEST

Kasasında en fazla 1 ton taşıyabilen panelvan FSM'den geçemiyor, açık kasalara yasak yok. Ölçü aks mesafesi. Yani ön tekerlek ve arka tekerlek arasında 3,2 metreden fazla olmayacak. Yük taşıyan küçük esnaf, hiç olmazsa belli saatlerde geçiş hakkı istiyor.

CANAN ERASLAN