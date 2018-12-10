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Minibüs ile tır çarpıştı: 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
10 Aralık 2018 08:13
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Minibüs ile tır çarpıştı: 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan minibüs ile TIR, Yeniceköy mevkisinde çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Olay yerine güvenlik güçleri, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Minibüs ile tır çarpıştı: 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı
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