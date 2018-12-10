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Cumhurbaşkanı'na hediye edilen arslanlar büyüdü

Sudan gezisinde Başkan Erdoğan'a hediye edilen ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne konulan 4 yavru aslan büyüdü. Ağırlıkları bir yılda 3 katına çıkan aslanlar günde 5'er kilogram et yiyor
10 Aralık 2018 08:35
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Cumhurbaşkanı'na hediye edilen arslanlar büyüdü

Sudan gezisi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen 2'si dişi 4 aslan yavrusu büyüdü. Geldiklerinde bir yaşında olan ve 40-50 kilogram gelen aslanların ağırlığı, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde gördükleri bakım sayesinde bir yılda 3 kat arttı. Her biri 150 kilogram ağırlığa ulaşan Nil, Sultan, Sevakin ve Sudan isimli aslanlara günde 5'er kilogram tavuk eti veriliyor.

ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan yüzlerce tür ve sayıda hayvan barındıran hayvanat bahçesinin ziyaretçi sayısı aslanların gelişiyle birlikte ciddi oranda arttı. Geçen yıl 3.5 milyon ziyaretçi alan hayvanat bahçesi bu yılın ilk 11 ayında 4 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Hayvanat Bahçesi Müdürü Mehmet Celal Özsöyler, "Doğalarına en uygun yaşam olanağını sağlamaya çalışıyoruz" dedi

MEHMET BONCUK

Sabah
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