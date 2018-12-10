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Savcı Sayan: CHP bıraktığım gibi, hiçbir gelişme yok

AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan: CHP bıraktığım gibi. Hiçbir gelişme yok. İpi artık başkalarının elinde. Cumhurbaşkanıma söz verdim, Ağrı'yı şaha kaldıracağız
10 Aralık 2018 08:50
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Savcı Sayan: CHP bıraktığım gibi, hiçbir gelişme yok

AK Parti, bugüne kadar 75 ildeki belediye başkan adayını açıkladı.

Bunlardan en çok ilgi görenlerden biri hiç şüphesiz Ağrı adayı Savcı Sayan oldu. 2010'da Deniz Baykal'ın istifasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine tepki göstererek CHP'den istifa eden ve 2012'den bu yana AK Parti saflarında siyaset yapan Savcı Sayan ile Ağrı seçimleri, CHP'deki son gelişmeler ve kendisine yönelik eleştirileri konuştuk.

- Adaylığınızın açıklanmasıyla birlikteCHP'den siyaset yaptığınız günler hatırlatıldı. Bu sizi rahatsız ediyor mu?

Rahatsız etmiyor. Çünkü bu eleştiriyi yapan insanlar ülke menfaatlerini düşünmeyen art niyetli kişiler. Tam tersine daha cesaretlendiriyor ve şevkimi arttırıyor. Ayrıca bu eleştiriyi yapan CHP'lilerin de iki yüzlü olduğunu düşünüyorum.

- Biraz açar mısınız?

Mesela diğer partilerden CHP'ye geçenleri hemen bağırlarına basıyorlar. Afyon Milletvekili Kubilay Uygun, isminde mazlum bir arkadaş vardı. İki parti değiştirdi diye "Fırıldak Kubi" denildi. Ama Mansur Yavaş 4 parti değiştirdi kimse kendisine "fırıldak" demiyor. Ne zaman milli ve yerli düşünce içerisinde Tayyip Erdoğan liderliğine omuz vermeye çalıştıysam topyekün saldırıya geçtiler.

Kendileri Mehmet Bekaroğlu'na, Abdullatif Şener'e en önemli görevleri verdiler. Dahası yıllardır kavga ettikleri, taban tabana zıt siyasi görüşlere sahip oldukları Saadet Partisi ile ittifak yapıyor. Onlar için her türlü çelişki mübah.

Ama yerli ve milli güçler işbirliği yapınca saldırıya geçiyorlar.

ERDOĞAN İLE HER ŞEYİ GÖZE ALDIM

- Geriye dönüp baktığınızda Baykal'ı nasılgörüyorsunuz?

Ben siyasi hayatım boyunca hep yiğit ve delikanlı adamlarla yürüdüm. Baykal yiğit bir insandı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız ile yürüyorum. Bu lütfen kayıt altına alınsın. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte cezaevini de, sürgünü de, ölümü de göze almış bir insanım.

- Doğu ve Güneydoğu seçmeni hakkındaki"Kayyumun hizmetini beğeniyorlar ama oyvermiyorlar" algısına katılıyor musunuz?

Kesinlikle katılmıyorum. Bölge insanına HDP'li, CHP'li veya AK Partili seçmen olarak bakmıyorum. Biz seçim çalışmalarımızda bütün halkımızı Ağrılı seçmen olarak görüyoruz.

HDP, halkı ikna ederek seçimleri kazanmışsa ben de ikna ederek halkın teveccühünü kazanabilirim.

Ağrı'ya hizmet için gidiyorum. Yaptığımız hizmetlerden bütün kent insanı yararlanacak.

Bölgemizi hizmetle birlikte huzura kavuşturacağız.

Halk hizmete oy verecek.

AĞRI'YI ŞAHA KALDIRACAĞIZ

- Ağrı seçmeninin sizeilgisi nasıl?

Kentte bize karşı çok büyük bir ilgi var. Bunu yerel kaynaklardan da öğrenebilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanından büyük tebrikler alıyoruz. Ağrı'da şahsımıza yapılan karşılama da gerçekten görülmeye değerdi. Biz birlikte Ağrı'yız. Ağrı'yı Doğu'nun parlayan yıldızı yapmak için hep birlikte ekibimizle birlikte yemin ettik. Doğu'nun makus talihini hep birlikte yıkacağız. Ağrı, Nuh tufanından bu yana medeniyetin doğuş yeri olarak bilinir. Şimdi hizmetin, kardeşliğin ve huzurun merkezi olacak. Sadece Ağrı'nın bütçesiyle değil başka kaynakları da kullanarak Ağrı'yı şaha kaldıracağız.

- CHP'de yerel seçimler yaklaşırkenyine ortalık karıştı. Son gelişmeleri nasıldeğerlendiriyorsunuz?

CHP bıraktığımız gibi. Hiçbir gelişme yok. Üst akıl ne derse o çizgide politika izlemeyı sürdürüyor.

Kendi iradeleri çerçevesinde hareket etmiyorlar. Onların genel merkezi bile belli değil. Pensilvanya mı, Almanya mı, İngiltere mi?

- Kılıçdaroğlu'nunson Almanya gezisi tartışmayarattı.

Evet Kılıçdaroğlu neden sık sık Almanya'ya gidiyor, buna cevap vermesi gerekir.

Ben birçok sorunun cevabını biliyorum da şimdi polemik yaratmak istemiyorum. Gizli görüşmelerde hangi dümenler çevriliyor?

CHP'de bir politika geliştirilemez, çünkü ipi başkasının elinde.

10 YILDA TUVALET BİLE YAPAMADI

- CHP'deAnkara için MansurYavaş'ın adı geçiyor. Mansur Yavaş'a şans veriyormusunuz?

- Kusura bakmasınlar, şans vermiyorum.

Bu halk hepsini biliyor. Mansur Yavaş, 10 yıl Beypazarı'nda Belediye Başkanlığı yaptı. Millet umumi tuvalete gitmek için Ayaş'a gidiyordu. 10 yılda bir tuvalet yapamayan adam, şehirler inşa eden Mehmet Özhaseki'ye karşı seçim mi kazanacak? Bu milletle dalga geçiyorlar.

CUMHURBAŞKANIMIZA BİR SÖZ VERDİK

- Sizin için bu adaylık sürpriz oldumu?

Sürpriz oldu tabii. Ama bilirsiniz siyasette her zaman bu tür sürprizlere açık olmanız gerekir.

- Bu süreçte Başkan Erdoğan ilegörüştünüz mü?

Aday tanıtım toplantısında görüştük.

Gerekli talimatları verdi. Biz de elimizden geldiğince bu talimatları yerine getireceğimizi söyledik. İnşallah 31 Mart gecesi Cumhurbaşkanımız'a verdiğimiz sözü tuttuğumuzu bütün Türkiye'ye ilan edeceğiz.

HDP SEÇMENİ DE BENİM TABANIM

- Gittiğiniz yerlerde HDP tabanındanbir tepki alıyor musunuz?

Kesinlikle almıyoruz. HDP tabanını da bizim tabanımız olarak görüyoruz.

Kimseyi ötekileştirmiyoruz.

O kardeşlerimizi de kazanacağımızı düşünüyorum.

İMAMOĞLU'NUN HİÇ ŞANSI YOK

- Beylikdüzü Belediye BaşkanıEkrem İmamoğlu'nun da CHP'ninİstanbul adayı olacağı kulislerdekonuşuluyor.

Ekrem İmamoğlu'nun ne özelliği var. Beylikdüzü İlçe Başkanı'ydı. Bazı yanlışlar oldu ve Beylikdüzü'nü kazandı. Binali Yıldırım olsun ya da olmasın Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili bir aday karşısında hiçbir şansı yok. 31 Mart gecesi göreceğiz. İmamoğlu da bu seçimlerden sonra Beylikdüzü'nü de kaptırıp siyaseten emekli olur diye düşünüyorum.

İSA TATLICAN

Sabah
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