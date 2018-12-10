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Tiyatroya 'pedagog' şartı geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, önceki gün Resmi Gazetede yayınladığı yönetmelikle, tiyatrolara destek hususunda yeni bir düzenleme yaptı
10 Aralık 2018 08:55
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Tiyatroya 'pedagog' şartı geldi

"Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte" çocuk ve gençlik oyunları projelerine ilişkin dikkat çekici bir karar aldı.

Bu çerçevede projelerin destek alabilmesi için uygunluğuna dair bir pedagog veya psikolog tarafından rapor istendi. Yönetmelikte, çocuk ve gençlik oyunu projeleri için "Projenin uygunluğuna dair bir pedagog veya psikolog tarafından diploma numarası belirtilerek hazırlanmış raporun aslı ile raporu hazırlayan pedagog veya psikolog tarafından sayfaları imzalanmış oyun metni" belgeleri talep edildi.

Projelerin değerlendirmesinde de Türk oyun yazarlarına ait bir eser olması, tiyatro sanatına sağlayacağı katkı, yeni bir proje olması gibi bazı kıstaslar sıralandı. Yönetmelikle yapılacak yardım miktarının sınırları da çizildi.

Damla Peker
Türkiye
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