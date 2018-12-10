Cumhur İttifakı'nın son şekli bu hafta verilecek

AK Parti ile MHP arasında ittifak görüşmeleri, her iki partinin de yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ile Sadir Durmaz arasında kesintisiz devam etti. Başkan Erdoğan'ın geçen haftanın büyük bölümünü kapsayacak şekilde çıktığı Güney Amerika seyahatinden dönüşünde, çalışmalarla ilgili bilgilendirme gerçekleştirildi. Özellikle MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, 30 büyükşehre yoğunlaştığı yönündeki ifadesinin oluşturduğu yeni çerçeveye ilişkin yapılan görüşmeler ve gelinen aşama, kurmayları tarafından Erdoğan'a sunuldu.

ALTI BÜYÜKŞEHİR

İttifakın, '30 büyükşehir'i kapsayacak şekilde ele alınması üzerinde yoğunlaşan görüşmeler çerçevesinde, AK Parti'nin açıklamadığı 6 büyükşehir içindeki Adana, Mersin ve Manisa'nın MHP'ye bırakıldığı bilgisi kulislerde yoğun olarak dile getirildi. Bu kapsamda Adana, Mersin ve Manisa'da AK Parti, başkan adayı çıkarmayacak, ayrıca ilçelerde de ittifak koşulları geçerli olacak. Buna göre ilçeler hangi partinin elindeyse, o parti o ilçede aday çıkaracak, diğeri aday çıkarmayıp aday çıkarılan partiyi destekleyecek.

ADAYLARIN DEĞİŞİMİ

İttifak kapsamında yapılan görüşmelerin yansımaları, geçtiğimiz hafta içinde kendini hissettirmeye başladı. AK Parti, ittifak yapıldığı ifade edilen büyükşehirlerin açıklamasını sona bırakırken, MHP de, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayını geri çektiğini duyurdu. Böylelikle AK Parti ile MHP'nin, tüm büyükşehirleri kapsayacak bir anlaşmaya doğru gittiklerinin işaretleri verilmiş oldu. Bu kapsamda MHP'nin daha önce açıkladığı bazı büyükşehir belediye başkan adaylarını geri çekerek, yerlerine yeni isimleri açıklamasının da söz konusu olabileceği belirtiliyor. Bu konudaki son karar, Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin bu hafta içinde yapmaları beklenen görüşmelerinde verilecek. Ona göre de partilerin alacağı kararlar şekillenecek.

AYDIN VE MUĞLA

Kulislerde dile getirilenlere göre MHP, AK Parti'nin elinde bulundurduğu büyükşehirlerde AK Parti'yi destekleyecek. Ancak muhalefetin elinde bulunan şehirlerde, ittifakın hangi kanadı güçlü ise ona göre tavır alınacak. AK Parti'nin, Aydın ve Muğla adayını açıklamaması da kulislerde, bu iki ilin, Başkan Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinin neticesine göre hareket edilecek iller arasında olduğu şeklinde yorumlandı. Örneğin CHP'nin elinde olan Aydın'da, 2014 ve 2018 seçimleri kıyaslanarak, AK Parti'nin mi, MHP'nin mi potansiyeli daha çok ona bakılıyor. Buralarda işletilecek formül, güçlü olanın aday göstermesi şeklinde olacak. AK Parti'nin, belediye meclis üyeliklerinde önde olduğu, ancak başkanlığı CHP'ye kaptırdığı Eskişehir, Hatay gibi illerde MHP, AK Parti'nin adayını destekleyecek.

ANKARA VE İSTANBUL

Öte yandan ittifak kapsamında MHP'nin, şu anda elinde bulundurduğu Ankara'nın Etimesgut ve Polatlı ilçelerini istediği ve AK Parti'nin de, ilçelerle ilgili çalışmalarını, bu hassasiyetle ele aldığı kaydedildi. MHP'nin, İstanbul'da da en az bir ilçenin kendilerine bırakılmasından yana olduğu ifade edildi.

ADAY BELİRLEME

Her iki partinin de aday belirleme çalışmaları, iki liderin görüşmesiyle yeni bir safhaya geçecek. AK Parti, geriye kalan illeri açıklayıp açıklamayacağına, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden çıkacak sonuca göre bakacak. Ayrıca MHP de, açıkladığı isimlerden bazılarını geri çekip çekmeyeceğine yine görüşme sonucuna göre karar verecek. Her iki partide de aday belirleme çalışmaları, liderlerin görüşmesinden sonra hız kazanarak tam anlamıyla netleştirilmiş olacak.

SAHAYA ÇIKIN TALİMATI

Bu arada büyükşehirler ve il belediye başkan adaylarını büyük oranda belirleyen AK Parti'de, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı adaylar, çalışmaları için sahaya gönderildi. Genel Merkez, ismi açıklanan adaylarla ilgili süreçleri yakından takip etmeye devam edecek. Genel Merkez'den adaylara, 'hemen sahaya çıkmaları' talimatı verildi. Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, ismi açıklanan adaylara, "Sahada olacaksınız. Vatandaşla, STK'larla görüşmeler yapın. Ancak resmi olarak Yüksek Seçim Kurulu'nda(YSK) listeler kesinleşinceye kadar araç giydirme, bilboard gibi tanıtım işlerini yapmayın" talimatı verdi.

ÇEVRECİ BİR PROPAGANDA

Hem, Başkan Erdoğan'ın son adaylarını açıkladığı il başkanları toplantısında duyurduğu "çevreci propaganda" ilkesi gereği, hem de adayların isimleriyle ilgili son anda değişikliğe gidilme ihtiyacının ortaya çıkma olasılığına karşı, adayların kendi isim ve fotoğraflarının yer aldığı kamuoyu tanıtım araçlarından uzak durmalarının istendiği kaydedildi. Adaylar bu sürede bölgelerinde seçim çalışmalarına başlayacaklar. Ancak aday listelerinin YSK'ya sunulacağı tarihe kadar herhangi bir olumsuzluk durumunda değişikliğe gidilebilme olasılığına karşı da, adayların kendi isim ve fotoğraflarının yer alacağı "araç giydirme, bilboard kiralaması, afiş ve ilan bastırma" işlemlerini YSK'nın adaylarla ilgili resmi kararını açıklayacağı takvime kadar yapmamaları istendi.