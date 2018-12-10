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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
10 Aralık 2018 09:47
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,2920 5,2930
Avro 6,0570 6,0580
Sterlin 6,7280 6,7610
ANKARA
ABD Doları 5,2550 5,3150
Avro 6,0050 6,0750
Sterlin 6,6540 6,8040

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,21 değer kaybıyla 5,2890 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması sonrası düşüşe geçen dolar/TL, 5,2646'yı gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 azalışla 5,3000'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,21 değer kaybıyla 5,2890 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,14 artışla 6,0505'ten, sterlin/TL yatay seyirle 6,7410'dan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,36 artışla 1,1430, dolar endeksi yüzde 0,08 azalışla 96,45 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, cuma günü ABD'de beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verileri sonrası doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini belirterek, bu hafta ABD'de çarşamba günkü enflasyon ve cuma günü yayımlanacak sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Ticaret savaşına ilişkin ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamaların da döviz piyasalarında etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,30'un altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,10 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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