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Kendisini astsubay olarak tanıtıp kuyumcudan hırsızlık yaptı

Kendisini astsubay olarak tanıtıp iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi
10 Aralık 2018 09:48
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Kendisini astsubay olarak tanıtıp kuyumcudan hırsızlık yaptı

Adana'da kuyumcu dükkanından hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 Aralık'ta merkez Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanından altınları çalarak kaçan şüphelinin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlardan zanlının motele girdiğini belirleyen polis, H.K'yi (24) söz konusu adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

Altınları bozdurduğu öne sürülen H.K'nin, yanındaki yaklaşık 6 bin lirayı gözaltına alındıktan sonra zararını karşılaması için kuyumcuya verdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

3 Aralık'ta kuyumcu dükkanına giderek kendisini astsubay olarak tanıtan ve yaklaşık 12 bin lira tutarında külçe ve cumhuriyet altını ayırttıran zanlı, ertesi gün gittiği kuyumcu dükkanında iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak altınları çalarak kaçmıştı.
Anadolu Ajansı
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