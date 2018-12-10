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Trafik sigortasına 2019'da zam yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sigorta şirketlerine bir yazı yollayarak 2019'da trafik sigortalarında fazladan bir artışa gidilmeyeceğini belirtti.
10 Aralık 2018 10:27
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Trafik sigortasına 2019'da zam yok

Vergi, harçlar ve zamlara yapılan yüzde 23'lük zamdan sonra herkesin merak ettiği konulardan birisi trafik sigortalarına zam yapılıp, yapılmayacağı.

Konuya ilişkin Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan bir yazı yazdı.

Doğan'ın açıkladığı bilgilere göre: TRAFİK Hazine ve Maliye Bakanlığı, sigorta şirketlerine bir yazı yollayarak, 2019'un ocak ayında, trafik sigortası fiyatlarında, fazladan bir artışa gidilmeyeceğini duyurdu

Böylelikle 2019 yılında trafik sigortalarına herhangi bir zam olmayacağı beklentisi arttı.
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