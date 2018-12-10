|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Trafik sigortasına 2019'da zam yok
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sigorta şirketlerine bir yazı yollayarak 2019'da trafik sigortalarında fazladan bir artışa gidilmeyeceğini belirtti.
Vergi, harçlar ve zamlara yapılan yüzde 23'lük zamdan sonra herkesin merak ettiği konulardan birisi trafik sigortalarına zam yapılıp, yapılmayacağı.
Konuya ilişkin Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan bir yazı yazdı.
Doğan'ın açıkladığı bilgilere göre: TRAFİK Hazine ve Maliye Bakanlığı, sigorta şirketlerine bir yazı yollayarak, 2019'un ocak ayında, trafik sigortası fiyatlarında, fazladan bir artışa gidilmeyeceğini duyurdu
Böylelikle 2019 yılında trafik sigortalarına herhangi bir zam olmayacağı beklentisi arttı.
Bu haber 6,671 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI