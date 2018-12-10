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İnsansı robot 'Mini Ada'nın üreticisi: Müziğin ritmine kapılarak sahneden düştü

Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde, dans gösterisi yapan insansı robotlardan 'Mini Ada', kendisini müziğin etkisine kaptırınca sahneden düştü. Robotun üreticisi sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi
10 Aralık 2018 10:39
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İnsansı robot 'Mini Ada'nın üreticisi: Müziğin ritmine kapılarak sahneden düştü

Antalya'da, sahnede dans gösterisi yaparken düşerek, kırılan insansı robot 'Mini Ada'nın üreticisi Dr. Özgür Akın, "Robotlarımızdan biri müziğin ritmine kapılarak sahneden düştü. Mühendislerimiz ilk müdahalesini yaptı. Sağlık durumu iyi" dedi.

Kentte dün 4'üncüsü düzenlenen 'Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde, dans gösterisi yapan insansı robotlardan 'Mini Ada', kontrolden çıkıp, sahneden düştü. Yaklaşık 1 metrelik sahneden yüzüstü düşen robotun önündeki dijital ekran ile baş kısmı kırıldı. Görevlilerce kollarından tutularak, yerden kaldırılan robot 'Mini Ada', salon dışına çıkarıldı.

Robotların üretildiği firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Akın, olay anına ilişkin fotoğraflar ile "Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde sunucu ve dans gösterisi yapan robotlarımızdan biri müziğin ritmine kapılarak sahneden düştü. Mühendislerimiz ilk müdahalesini yaptı. Sağlık durumu iyi. Bu süre zarfında geçmiş olsun dileklerini ileten tüm halkımıza teşekkürler" paylaşımında bulundu.

Dr. Özgür Akın'ın mesajı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilip, tekrar paylaşıldı.


İnsansı robot Mini Ada, sahneden düşüp, parçalandı
İhlas Haber Ajansı
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