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Ankara'da DHKP-C operasyonu: 14 gözaltı
Terör örgütü DHKP-C'nin mahalli alan, memur ve gençlik yapılanmalarına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
Ankara'da terör örgütü DHKP-C'nin mahalli alan, memur ve gençlik yapılanmalarına yönelik operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütü DHKP-C'nin Ankara'daki mahalli alan, memur ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelileri takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
Kentte 7 ayrı noktada yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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