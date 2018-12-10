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Köyün içme suyuna atık motor yağı karıştırıldığı iddiası
Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan: İçme suyundan alınan numuneler Samsun'a gönderildi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir köyün içme suyuna atık motor yağı karıştırıldığı iddiasının ardından sudan alınan örnekler, analiz için Samsun'a gönderildi.
İlçeye bağlı Koçak köyünde, musluklarından akan suyun kokması ve renginin siyah olması üzerine, köy muhtarı Nedim Hıdıroğlu, durumu yetkililere bildirdi.
Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine ihbar geldikten sonra görevlilerin köye gittiğini söyledi.
Görevlilerin sudan örnekler aldığını anlatan Karacan, "Sudan gerekli numuneler alındı. İçme suyundan alınan numuneler Samsun'da Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilgili laboratuvarına gönderildi." dedi.
Gelen sonuçlara göre işlem yapacaklarını aktaran Karacan, köyün içme suyu deposunun temizlendiğini ve köye temiz içme suyu verildiğini kaydetti.
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