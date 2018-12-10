|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Viteste unutulan kamyon çocuk işçiyi ezdi
Yağ değişimi sırasında başı tekerin altında kalan 15 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hidrolik yağı değiştirmek için kamyonun altına giren 15 yaşındaki işçi, viteste unutulan kamyonun kontrol amacıyla çalıştırılması sırasında tekerin altında kalarak can verdi.
Kaza, sabah saatlerinde Nazilli Yeni Sanayi Sitesi D-16 Blokta bulunan bir tamirhane önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hidrolik yağı değiştirilen damperli kamyonun altında alet takımlarını toplamakta olan 15 yaşındaki Efekan Aslan, viteste unutulan aracın test edilmesi için şoförü tarafından çalıştırılması sonucu tekerin altında kaldı. Yaklaşık 6 aydır iş yerinde çalıştığı öğrenilen Efekan Aslan, başına aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, Efekan Aslan'ın öldüğü tespit etti. Aslan'ın cenazesi, sıkıştığı tekerin altında çıkarılarak otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Acı haberi alarak iş yerine gelen çocuk işçinin yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu haber 2,143 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI