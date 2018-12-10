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'Şartlara göre nafaka süreli veya süresiz olabilir'

Süresiz nafakanın süreli hale gelmesi şu sıralar tartışma konusu. Kimi durumda süreli, kimi durumda ise süresiz olmalı deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konunun adil bir hale getirileceğini söyledi. Konuya dair bilinmesi gerekenleri anlatan Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Sera Reyhani Yüksel, "Kadının bu hayatta sosyal ve ekonomik açıdan var olması için atılması geren önemli bir adım" dedi
10 Aralık 2018 11:30
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'Şartlara göre nafaka süreli veya süresiz olabilir'

TBMM'ye gelen bir dilekçe ile başlayan konu Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na devredildi. 100 günlük icraat planında vatandaşların çağrılarına kulak verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, eylem planında nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirileceği açıkladı.

"Kadının hayatta sosyal ve ekonomik açıdan var olması için önemli bir adım"

Çok uzun süredir yoksulluk nafakasının süreli hale gelmesi tartışılan bir konuydu diyerek cümlelerine başlayan Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Sera Reyhani Yüksel, "Süresiz nafaka süreli hale gelmeli. Karşılaştırmalı hukukta örneklerine baktığımız zaman birçok ülkede nafakanın süresiz olmadığını görüyoruz. Kaldı ki 1988 yılında ki değişiklikten önce bizde de yoksulluk nafakasının süresi 1 yıl olarak belirlenmişti. Ancak 1 yıl olan süre zarfında da şöyle eleştiriler geliyordu; 'Kişi evliliği sona erdikten sonra 1 yıl içerisinde kendini toparlayabilir mi?' 1 yılın az bir süre olduğu söylenmeye başlanmıştı. Bunun üzerine süresiz ibaresi eklenmişti" dedi. İki durumunda ortasının bulunması gerektiğini söyleyen Yüksel, "Son dönem tartışmalarında özellikle kadın hakları savunucuları kadının eşinden boşanma hakkının alındığını ve boşanmanın önüne geçilmesi için böyle bir yol izlendiğini düşünüyorlar. Benim şahsi düşüncem ise; Kadının bu hayatta sosyal ve ekonomik açıdan var olması için atılması geren önemli bir adım. Boşanma ile birlikte eşe olan bağlılığın ortadan kalkması gerekiyor. Bu sebeple süresiz nafaka almak o kişiye ekonomik yönden de bağlı olunduğunu gösteriyor. Kadının kendi ayakları üzerinde durması için bu durum vesile olacak" dedi.

"Şartlara göre nafaka süreli veya süresiz olabilir"

Her şeyden önce evliliğin süresine bakmak lazım diyen Yüksel, "Eğer haklı bir gerekçe varsa, kadın hasta ise, çalışabilecek durumda değilse veya belli bir yaşın üzerinde ise nafakanın uzatılması ya da süresiz olması da gündeme gelebilir. Şu da söyleniyor evlilik 20 yıl veya daha fazla sürdü bu durumda da evliliğin süresi uzun olduğu için nafaka süresiz olabilir. Evlilik çok uzun sürdüyse kadın bütün enerjisini çalışmak yerine aile bütünlüğüne harcadıysa, sadece çocukların bakımı ile ilgilendiyse eşinin desteğine ihtiyacı artacaktır. Bu nedenle evliliğin çok uzun olduğu durumlarda nafakanın süresiz olması düşünülebilir. Çocuk olmadığı takdirde de nafaka talep edilebilir. Çocuk için ayrı iştirak nafakası da talep edilebilir. Çocuk olduğunda yoksulluk nafakasının süresine ilişkin değerlendirmeler yapmak gerekiyor. Süreyi belirlerken detaylardan bir tanesi evlilik süresi kadar çocuk olup olmadığı da dikkate alınmalı deniliyor" diyerek cümlelerini sonlandırdı.

İhlas Haber Ajansı
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