1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Pakdemirli: Tarımda teknolojiyi sonuna kadar kullanmamız gerekiyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Tasarruf ve verimliliğe yönlendirdiğimiz sürece teknolojiyi sonuna kadar kullanmamız gerekiyor
10 Aralık 2018 11:42
Yazdır
Bakan Pakdemirli: Tarımda teknolojiyi sonuna kadar kullanmamız gerekiyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küresel ısınma, yanlış gübreleme ve erozyon gibi nedenlerle "zor bir ev ödevleri" olduğunu belirterek, "Bu ev ödevini çözmenin tek yolu da endüstrileşme, mekanizasyon ve teknolojiyi kullanmak. Tasarruf ve verimliliğe yönlendirdiğimiz sürece teknolojiyi sonuna kadar kullanmamız gerekiyor." dedi.

Pakdemirli, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ADA Üniversitesinde düzenlenen Tarımsal Teknolojiler ve Yeşil Enerji Forumu'na katıldı.

Forumda yaptığı konuşmada, tarımın savunmadan daha önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, her ülkenin tarım alanında kendi kendine yeterliliğinin bulunması gerektiğini kaydetti.

Pakdemirli, "Gelecekte tarım, tarımda gelecek var." diye konuştu.

Dünyadaki nüfus artışı ve iklim değişikliği dolayısıyla yaşanabilecek sıkıntılara dikkati çeken Pakdemirli, "Dünyada 1 milyar insan aşırı yoksul, 800 milyon insan aç, 600 milyon insan ise obez. Yanlış beslenmeye 3,5 trilyon dolar harcanıyor. Her yıl 1,4 milyar ton gıda israfı yapılıyor." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yakın gelecekte bugün söz konusu olmayan su ve gıda savaşlarının olabileceğini belirterek, küresel ısınmanın yüzde 20 ila 40 verim düşüşüne neden olacağını bildirdi.

Küresel ısınma, yanlış gübreleme ve erozyon gibi nedenlerle "zor bir ev ödevleri" olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Bu ev ödevini çözmenin tek yolu da endüstrileşme, mekanizasyon ve teknolojiyi kullanmak. Tasarruf ve verimliliğe yönlendirdiğimiz sürece teknolojiyi sonuna kadar kullanmamız gerekiyor." dedi.

- "Dünyayı doyuran dünyanın lideri olacak"

Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyayı doyuran dünyanın lideri olacak. Tarımı olmayan ülke de mutfağı olmayan eve benzer. Tarımda çok önemli bir şey de planlamadır. Planlamada da teknolojiyi kullanmamız lazım. Türkiye'deki birikim ve deneyimimizi Azerbaycan'la da paylaşmaya hazırız. Tohum arz güvenliğini önemsiyoruz. Yüzde 70'ler civarında yerli tohum seviyesine gelmiş durumdayız. Yeşil enerji 2017'de Türkiye'de ciddi bir artış kaydetti. Son 15 yılda yenilenebilir enerji kapasitemizi 12 bin vattan 40 bin vata çıkardık. Güneş enerjisinde de 2017'de 1,79 gigavat artan güneş enerjisi kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi piyasalarından biri haline geldik. Rüzgar gücü de 7 gigavata çıktı."

Toplantıda Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev, Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade ve Haydar Aliyev Fonu Başkan Yardımcısı Leyla Aliyeva da hazır bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 836 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Bakanlar bütçe görüşmelerine katılacak, görüşlerini açıklayacak'
10 Aralık 2018 12:33		 CHP'den 'Kılıçdaroğlu'nun KKTC ziyaretine' ilişkin açıklama
10 Aralık 2018 11:17
Bakan Gül'den 'Danıştay'ın başörtü kararı' açıklaması
10 Aralık 2018 11:01		 Durmuş Yılmaz: Hükümet IMF'nin tavsiye kararına göre program uyguluyor
10 Aralık 2018 09:34
TTK'ya 1500 işçi alınması kararı yayımlandı
10 Aralık 2018 09:30		 Cumhur İttifakı'nın son şekli bu hafta verilecek
10 Aralık 2018 09:14
Savcı Sayan: CHP bıraktığım gibi, hiçbir gelişme yok
10 Aralık 2018 08:50		 Eski futbolcu AK Partili vekil: Sahalarda daha fazla Türk olmalı
10 Aralık 2018 07:50
Değişim trendi ilçe belediyelerinde de sürecek
10 Aralık 2018 07:40		 Yassıada emanetleri müzeye konulsun
10 Aralık 2018 07:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
Minibüs ile tır çarpıştı: 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog
Üretim ve tüketim durdu, işsizlik arttı ama büyüyoruz
TTK'ya 1500 işçi alınması kararı yayımlandı
Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?
Değişim trendi ilçe belediyelerinde de sürecek
KPDK'da personelin hangi sorunu masaya yatırıldı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Vera Tulyakova 1
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 2
savcı sayan 1
Veganlar tahıl beyinlidir 3
gelinim yatakta 1
medipol başakşehir 1
mutluluk veren kokular 4
değişmedik diyoruz ama değişiyoruz 1
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 1
su üstünde taş sektirmek 5
SON İLANLAR
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam