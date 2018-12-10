1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çevik kuvvet polisinden aksiyon filmlerini aratmayan eğitim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polislerinin aldığı nefes kesen eğitim İHA tarafından görüntülendi. Polislerin "Temel Çevik Kuvvet Eğitimi" aksiyon filmlerini aratmadı. Molotof kokteylleri, havai fişeklerin ve taşların kullanıldığı eğitimlerde gerçeğine uygun olarak eylemciler gözaltına alınıp müdahale edildi
10 Aralık 2018 11:37
Yazdır
Çevik kuvvet polisinden aksiyon filmlerini aratmayan eğitim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından Bayrampaşa da bulunan merkezde çevik kuvvet polislerine "Temel Çevik Kuvvet Eğitimi" verildi. Verilen eğitimlerde orta çıkan görüntüler aksiyon filmlerini aratmazken senaryo gereği eylemcilere müdahale edilip göz altına alınıyorlar. Çevik kuvvet polislerine "Temel Çevik Kuvvet Eğitimi" kapsamında toplumsal olaylara müdahale etme, göstericileri karşı kendimi kalkanlar yardımı ile koruma ve göz altına alma gibi eğitimler görüyorlar. Eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak iki aşamadan oluşuyor. İlk olarak sınıflarda kanunen hangi durumlarda kalabalığa karşı müdahale edilmesi ve kanunların içeriği hakkındaki bilgileri tekrarlanıyor. Kapalı spor salonlarındaki eğitimlerde ise direnen göstericilerin nasıl gözaltına alınabileceği, polislerin nasıl kendilerini korumaları gerektiği uygulamalı olarak gösteriliyor.

Çevik kuvvet polisleri zorlu hava şartlarında da eğitimlerini aksatmıyorlar. Her sabah şınav ile başlayan eğitimlerde şehit polisler de unutulmuyor. Görevli eğitmen şınav çekilirken şehit polislerin isimlerini sayıyor. Eğitimdeki polisler ise hep bir ağızdan 'burada' diyerek bağırıyor.

Eğitimlerde molotof kokteyli, havai fişek ve taş kullanılıyor

Polislerin eğitimlerinin en zorlu kısımlarından birisi ise toplumsal olaylara müdahale eğitimi. Eğitimde senaryo gereği eylemciler polise karşı direniyor. Görevli polislere saldıran eylemciler, molotof kokteyli, havai fişek ve taş atıyor. Bu sırada kendini kalkanlar ile koruyan polis ise biber gazı be sis bombası ile eylemcilere müdahale ediyor.

200 kadın çevik kuvvet polisi görev yapıyor

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde, 200'ü kadın 3 bin 300'ü erkek olmak üzere 3 bin 500 tane polis memuru görev yapıyor. Ayrıca 4 atlı birim, 15 tane kangal ve Akbaş olmak üzere 35 tanede köpek de görev yapıyor. Çevik Kuvvet bünyesinde yer olan polisler, atlı birimler ve köpekler, toplumsal olaylara, mitinglere, spor müsabakalarına, basın açıklamaları gibi pek çok konuda görev yapıyor.

"3500 çevik kuvvet polisimiz var"

Toplumsal olaylarda yaşanabilecek tüm saldırılara karşı eğitim verdiklerini dile getiren Çevik Kuvvet Şube Müdürü Komiser Yardımcısı Fırat Orhan, "Personelimize havai fişek, molotof kokteyli ve taş gibi materyellerin atılmasına karşı nasıl savunma göstereceğimizin eğitimini veriyoruz. Gösterici gurubun nasıl dağıtılması gerektiğini ve nasıl gözaltına alınması gerektiğinin eğitimlerini veriyoruz. 3 bin 500 çevik kuvvet polisimiz var, bunların 3 bin 300 tanesi erkek 200 tanesi kadın olarak görev yapmaktadır. Erkek polisler nasıl eğitim alıyorlarsa kadın polisler de öyle eğitim alıyorlar. Çünkü dışarıda birebir aynı çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Helal olsun size kızlar" diyorlar

Vatandaşlardan polis olduklarından dolayı güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Ümmühan Tuncay isimli polis memuru, "Bazen bizimle fotoğraf çektirmek istiyorlar ancak yasak olduğu için çektiremiyoruz. Güzel tepkiler alıyoruz 'Helal olsun size kızlar' diyorlar. Bu tepkiler tabi hoşumuza gidiyor. Çevik kuvvet polisiyseniz pek mümkün değil, kendimize çok vakit ayıramıyoruz. Makyaj yapıyım deseniz, bir süre sonra gidiyor zaten. Saçını düzeltip gelsen ister istemez bir iki saat sonra rüzgardan karışıyor" diye konuştu.

"Kişisel bakımımıza zaman ayıramadığımız oluyor"

Çalışırken bazen kişisel bakımına zaman ayıramadıklarını dile getiren Hediye Güngör isimli polis memuru ise, "Çevik kuvvet polisi olmak, özellikle Bayrampaşa bizim biraz gözümüzü korkutuyordu. Ancak alışıyorsun saatleri bazen sıkıntı olabiliyor ama insanları ve ortamı olsun gayet güzel. Nöbet tutarken çevrede geçen insanların fazlasıyla ilgisi oluyor. Helal olsun diye yorum yapanlar çok oluyor. Bayan polis olduğumuz için daha dazla ilgi oluyor hoşumuza gidiyor bizim için yapılan bu yorumlar. Ben kişisel bakımı çok seven bir insanım ama bazen kişisel bakımımıza zaman ayıramadığımız oluyor" dedi.

"Dedem terör baskınında şehit oldu"

Dedesinin terör saldırısında şehit olmasından dolayı polis olmayı seçtiğini ifade eden Kadir Topal, " Vatanım, milletim için polis olmayı seçtim. Benim dedem terör baskınında şehit oldu. Benim polis olmamdaki birinci sebep budur. Gösterilerde gerçekten molotof ve havai fişek ile karşılaştığımız için buradaki eğitimlerde bunları gerçekten görmek zorundayız. Burada eğitimlerde gerçekten üstümüze eylemcilerin attığı gibi taş ve benzeri yabancı cisimler atılıyor. Gönlünde vatan millet aşkı olan herkese polis olmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.


Çevik Kuvvet polisinden aksiyon filmlerini aratmayan eğitim
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,116 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tiyatroya 'pedagog' şartı geldi
10 Aralık 2018 08:55		 'e-Nabız' kullanıcısı 9 milyona ulaştı
09 Aralık 2018 22:47
Taksim Meydanı'nda taksilere kış lastiği denetimi
09 Aralık 2018 21:01		 Av değil sanki katliam yapmışlar
09 Aralık 2018 20:34
Eskişehir'de 'tren kazasına müdahale' tatbikatı
09 Aralık 2018 19:45		 Uyuşturucuyla mücadele 'PKK bataklığı'nı kurutuyor
09 Aralık 2018 17:14
Müteahhite otopark jesti
09 Aralık 2018 12:12		 İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
09 Aralık 2018 11:06
Hac ön kayıtları başladı
09 Aralık 2018 10:10		 e-Devlet'e taşınan 'okul tanıma belgesi'ne yoğun ilgi
08 Aralık 2018 20:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
Minibüs ile tır çarpıştı: 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog
Üretim ve tüketim durdu, işsizlik arttı ama büyüyoruz
TTK'ya 1500 işçi alınması kararı yayımlandı
Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?
Değişim trendi ilçe belediyelerinde de sürecek
KPDK'da personelin hangi sorunu masaya yatırıldı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Vera Tulyakova 1
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 2
savcı sayan 1
Veganlar tahıl beyinlidir 3
gelinim yatakta 1
medipol başakşehir 1
mutluluk veren kokular 4
değişmedik diyoruz ama değişiyoruz 1
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 1
su üstünde taş sektirmek 5
SON İLANLAR
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam