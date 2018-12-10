Su abonesi olmak için sahte kira sözleşmesine ceza

Kiraladığı daireye elektrik, su ve doğalgaz aboneliği bağlatmak isteyen kiracı, kira sözleşmesi istenilince soluğu bacanağının yanında aldı. Daire sahibiyle irtibata geçme yerine sahte bir kira sözleşmesi düzenleyen kiracı genç, bacanağına, "Daire sahibinin bilgisi var, sen kiracı ol, imzala" dedi. Bacanağının yalan söyleyeceğine ihtimal vermeyen genç ise sözleşmeyi imzaladı. Daireye elektrik, su ve doğalgaz bağlanınca gerçek ortaya çıktı. Daire sahibi, konuyu yargıya taşıdı. Hem sahte kira sözleşmesi düzenleyen hem de sözleşmede kiracı olarak imza atan iki bacanak hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle 'özel belgede sahtecilik' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme her iki sanığın da beraatine hükmetti. Kararın davacı daire sahibince temyiz edilmesiyle devreye Yargıtay 11. Ceza Dairesi girdi.

Bacanağının kendisini yanılttığını belirten gencin beraat kararı Yargıtay'ca onandı. Yargıtay 11. Ceza Dairesi, sahte kira sözleşmesi düzenleyen sanığa verilen beraat kararını bozdu. Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Sanığın, davacıdan kiraladığı konutun elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri için sahte kira sözleşmesi düzenlediği ortadadır. Sanık, bacanağına, 'Sen benim yerime abone ol, ben ev sahibiyle anlaştım' demiştir. Ev sahibi davacının bilgisinin bulunduğunu düşünen diğer bacanak da kendisinin kiracı olduğu kira sözleşmesine imza atmıştır. Sanık ise sahte olarak düzenleyip davacının yerine imza attıktan sonra elektrik, su ve doğalgaz idarelerine abone olduğunu belirtmiştir. Davacının rızası olduğu yönünde hataya düşürüp özel belgede sahtecilik suçunu işlemeye azmettirdiği gözetilerek sanığın cezalandırılması yerine beraatine hükmedilmesi kanuna aykırıdır. Davacının temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."