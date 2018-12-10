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İş adamına şantaj yapan failler, çalışanları çıktı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir iş adamından şantajla 1 milyon lira isteyen şüpheliler gece termal drone ile yapılan takip sonucu yakalandı. İş adamının çalışanları olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanma anları drone görüntülerine yansıdı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir iş adamından şantaj yaparak 1 milyon lira istediği iddia edilen şüpheliler, gece termal drone ile yapılan takip sonucu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gemlik'te yaşayan E.T'ye uydu haritası üzerinden işaretlenmiş bir parsel çıktısı ile üzerinde "Eğer gece saat 00.00'da 1 milyon lirayı benim gösterdiğim yere bırakmazsan yaptığın usulsüzlükleri ihbar ederim." yazılı not geldi.
İş adamı E.T, Gemlik Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu bildirdi.
Ortaklaşa operasyon düzenleyen Gemlik emniyet ve jandarma ekipleri, işaretlenen bölgeye içi kağıt dolu bir çanta bıraktı. Ekipler bu sırada termal drone yardımıyla çantanın bırakıldığı bölgeyi takibe aldı.
Bölgeye gelenler olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliler Y.K. ve M.Y'yi çantayı aldıkları sırada yakaladı.
Operasyon anları drone görüntülerine yansırken, şüphelilerin iş adamının çalışanları oldukları öğrenildi.
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