1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kullandığı otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Denizli'de yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin camından yola savrulan sürücü, kullandığı aracın altında kalarak yaşamını yitirdi
10 Aralık 2018 12:30
Yazdır
Kullandığı otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Ali Şen (25) idaresindeki 45 HD 0531 plakalı otomobil, sisin etkili olduğu Denizli-Aydın karayolu Osman Akça Kavşağı'nda yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ön camdan yola savrulan sürücü otomobilin altında kaldı.

Şen, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle karayolundaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 282 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İş adamına şantaj yapan failler, çalışanları çıktı
10 Aralık 2018 12:27		 Viteste unutulan kamyon çocuk işçiyi ezdi
10 Aralık 2018 11:24
Kanseri erken teşhis eden cihaz geliştirildi
10 Aralık 2018 11:19		 FETÖ'nün mahrem operasyonunda 19 kadından 1'i tutuklandı
10 Aralık 2018 11:14
Kız arkadaşını öldürüp intihar etti
10 Aralık 2018 11:10		 Köyün içme suyuna atık motor yağı karıştırıldığı iddiası
10 Aralık 2018 10:59
Kendisini astsubay olarak tanıtıp kuyumcudan hırsızlık yaptı
10 Aralık 2018 09:48		 Minibüs ile tır çarpıştı: 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
10 Aralık 2018 08:13
Kocaeli'nde annesini bıçaklayan genç, intihar etti
10 Aralık 2018 06:40		 Ehliyetsiz sürücü uçuruma yuvarlandı, otomobil evin duvarına çarptı
10 Aralık 2018 06:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
Minibüs ile tır çarpıştı: 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog
Üretim ve tüketim durdu, işsizlik arttı ama büyüyoruz
TTK'ya 1500 işçi alınması kararı yayımlandı
Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?
Değişim trendi ilçe belediyelerinde de sürecek
KPDK'da personelin hangi sorunu masaya yatırıldı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sıcak salep 2
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 2
burnunu sokmak 2
09.12.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 4
medipol başakşehir 1
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
z kuşağı 2
değişmedik diyoruz ama değişiyoruz 1
Game of Thrones 1
kuran ile olmayan şeytan ile beraber olur safsatası 1
SON İLANLAR
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam