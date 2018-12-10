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Kullandığı otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Denizli'de yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin camından yola savrulan sürücü, kullandığı aracın altında kalarak yaşamını yitirdi
Ali Şen (25) idaresindeki 45 HD 0531 plakalı otomobil, sisin etkili olduğu Denizli-Aydın karayolu Osman Akça Kavşağı'nda yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ön camdan yola savrulan sürücü otomobilin altında kaldı.
Şen, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle karayolundaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı
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