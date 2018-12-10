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Yetki devri sonrasında üniversitelerin mevzuata aykırı ilanları

Yükseköğretim Kurulu tarafından öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ilanlarında üniversitelere yapılan yetki devri sonrası kısa sürede birçok hatalı ve kişiye özel ilan çıktı...
10 Aralık 2018 14:05
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Yetki devri sonrasında üniversitelerin mevzuata aykırı ilanları

Bildiğiniz gibi, 09 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım şartları yeniden düzenlendi.

Söz konusu yönetmelikte yapılan en önemli düzenleme, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ilanlarının kontrol kısmından Yükseköğretim Kurulunun çıkması ve konunun tamamen yükseköğretim kurumlarına bırakılması oldu.

Bunun sonucunda kısa bir süre içerisinde üniversiteler tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan bazı hatalı kadro ilanlarını ve hataların neler olduğunu dayanak maddeleri ile birlikte dikkatlerine sunuyoruz...

Memurlar.Net - Özel

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