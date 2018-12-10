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'Bakanlar, bütçe görüşmelerinde görüşlerini açıklayacak'

Binali Yıldırım: Bakanlar bütçe görüşmelerine katılacak, görüşlerini açıklayacak ve eleştirilere cevap verecek
10 Aralık 2018 12:33
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'Bakanlar, bütçe görüşmelerinde görüşlerini açıklayacak'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bakanların bütçe görüşmelerine katılacağını, görüşlerini açıklayacağını ve eleştirilere cevap vereceğini söyledi.

Yıldırım, TBMM Tören Salonu'nda, Başkanlık Divanı üyeleri ve grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren kahvaltının ardından Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Sizinle ilgili birtakım soruların cevaplarını bütün Türkiye merak ediyor." sözlerine Yıldırım, "Bizimle ilgili bir konu yok. Meclisteyiz ve Meclisle ilgili konularımızı konuştuk, değerlendirdik." karşılığını verdi.

Binali Yıldırım, "Bütçe ilgili birtakım kurallar mı görüşüldü?" sorusu üzerine, "Yeni kural diye bir şey yok. İçtüzük yeniden düzenlenmişti. Arkadaşlar bu İçtüzüğün uygulanmasıyla ilgili bazı konulara değindiler. Amacımız bütçe görüşmelerinin en verimli şekilde geçmesini sağlamak. Amacımız grup başkanvekilleriyle, Meclis Başkanlık Divanı arasında mümkün olduğu kadar anlayış birliğinin sağlanması." diye konuştu.

"Şu andaki İçtüzük ihtiyacı karşılıyor mu?" sorusu üzerine Yıldırım, "Tabii büyük oranda karşılıyor ama kafada tereddütler, sorular vardı. Bu soruları arkadaşlar gündeme getirdiler, bunların cevapları verildi. Sorun yok." dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, "İlgili bakan eleştirilere yanıt verebilecek mi?" sorusuna ise "Gayet tabii verecek. Niçin orada duruyor bakan?" yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, İçtüzükte, "Bakan sadece görüşmelere katılabilir" denildiğini hatırlatması üzerine Yıldırım, "Öyle bir şey yok. Bir bakan gelip bütçesini savunuyorsa, o bütçe üzerindeki eleştirilere karşılık vermesi ve o bütçeyi savunması en tabii hakkıdır. Plan ve Bütçe Komisyonunda bu oldu, Genel Kurulda da olacak. Zaten Genel Kurula bakanın gelmesi mecburi değildir, ihtiyaridir. Bakan geliyorsa mutlaka konuşacaktır. Konuşan bir insanın eleştirilere cevap vermemesi çok tutarsız bir şeydir." ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım, bakanların bütçe görüşmelerine katılacağını, görüşlerini açıklayacağını ve eleştirilere cevap vereceğini söyledi.

TBMM Genel Kuruluna mesajı olup olmadığının sorulması üzerine Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Genel Kurula mesajım şu: Bütçe görüşmelerinin daha iyi, üretken ve verimli olmasını daha çok bağırarak ve gererek sağlayamayız. Görüşlerimizi gayet sakin bir şekilde milletin beklentileri doğrultusunda ortaya koymamız herhalde milletimiz tarafından daha hoş karşılanacaktır. Mecliste gerginliği, kavgayı hiç kimse hoş karşılamaz. Kaldı ki TBMM'nin, mili egemenliğin temsil yeri olarak örnek bir davranış içerisinde olması gerekir. Bu sorumluluk da Genel Kuruldaki milletvekillerine aittir. Milletvekillerimizin bu konuda gereken tavrı, hareketi göstereceklerine inanıyorum. Bu konuda herhangi bir tereddüdüm yok."
Anadolu Ajansı
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