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Vali 'Üsküdar' diyemeyince kendini alkışlattı
Yeni göreve başlayan İstanbul Valisi 'Üsküdar' diyemeyince kendini alkışlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'da düzenlediği Toplu Açılış Töreni'ne yeni İstanbul Valisi Ali Yerlikaya damga vurdu.
Yerlikaya'nın kürsüdeki konuşmasına, ilçenin adını bir türlü söyleyememesi ve sonra kendisine alkış istemesi sosyal medyada gündem oldu.
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