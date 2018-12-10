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'Türk-İş Başkanı'nın açıklamalarını tehlikeli buluyorum'

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, asgari ücretin en az 2 bin TL olması gerektiğini ifade eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın, "Böyle ne kadar gider? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ne kadar gider? İşte gördük Fransa'da gitmediğini. Üç gün sonra bizim burada görür müyüz görmez miyiz? Bize bağlı" sözlerini tehlikeli bulduğunu söyledi.
10 Aralık 2018 12:53
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'Türk-İş Başkanı'nın açıklamalarını tehlikeli buluyorum'

Vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışı doğrultusunda 'izleme ve değerlendirme sistemi' projesi uygulaması incelemesi için Kırşehir'e gelen Bakan Yardımcısı Ersoy, asgari ücretin en az 2 bin TL olması gerektiğini ifade eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın, "Böyle ne kadar gider? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ne kadar gider? İşte gördük Fransa'da gitmediğini. Üç gün sonra bizim burada görür müyüz görmez miyiz? Bize bağlı" sözlerini tehlikeli bulduğunu söyledi.

Kırşehir Valiliğinde konuşan Bakan Yardımcısı Ersoy, "Eğer böyle bir açıklama yapıldıysa ben okumadım, bilmiyorum. Her şeyden önce tehlikeli buluyorum. Gezi olaylarının masum bir hak arama meselesi olmadığını en açık ve net bir şekilde bu Gezi olaylarına katılanlar bunu provokem edenler ve başlatanlar kendileri izah etmişlerdi.

Meselenin ağaç meselesi olmadığını siz hala anlamadınız mı? Diyenlerin söylemleri ve ifadeleri hala kulaklarımızda yine aynı şekilde Gezi olaylarına önderlik eden ve kendilerini STK olarak tanımlayan bir takım kuruluşlar, Gezi olaylarının sona ermesi için Türkiye'den neler istediklerini Türkiye'yi hangi mantıkla yönetmeye kalkışa bildiklerini bugünler çok açık görüyoruz.

Havaalanından köprüye kadar birçok ilin Valisinden Emniyet Müdürüne kadar birçok taleplerle karşımıza gelmişlerdir. Haliyle o gün yaşadığımız hadiselerin ne basit bir asayiş meselesi nede hak arama meselesi olmadığını Türkiye'nin Mayıs ayında yakaladığı tarihin en büyük en güzel ekonomik rakamlarına karşı yükselişimizin hızımızın önünün kesilmesi hareketi olduğunu ve devam eden istikrarın bir şekilde sonlandırılması gayretinin olduğunu hepimiz hem bugün o günde farklı değerlendirmelerde bulunan birçok vatandaşımız bugün aynı değerlendirme ve kanaati taşıyor diye düşünüyorum" dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, polis jandarma ve sahil güvenliğin altyapılarının birleştirilmesi ve terörle mücadelede etkinliğe etkilerinin nasıl olacağı yönünde ki soruya ise 2018 yılı için terör örgütüne katılım oranının kuruluşundan bu güne kadar ki en düşük rakamlarda olduğunu belirtti.

Bakan Yardımcısı Ersoy, yaptığı açıklamada, "Dağlarımızda silahlarıyla vatandaşımıza zulmeden başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere bu coğrafyada yaşayan herkesin canına,malına,ırzına ve huzuruna kasteden 13-11 yaşında ki çocukları dağlara kaçırarak istismar eden cani vahşi terör örgütü bugün sayısal olarak tarihinin en düşük noktalarına gelmiştir. Mağaralarından başlarını çıkaramaz inlerinden çıkamaz eylem yapamaz hale getirilmiştir. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenliğin gerektiği yerde olacağını terör örgütünün bu yaza tarihe gömüleceğini hedefliyoruz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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