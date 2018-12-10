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15 yıldır sağlık için her gün 20 kilometre yürüyen adama otomobil çarptı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesi'nden Elbistan'a kadar 15 yıldır her sabah Termik yolundan 20 kilometre yürüyerek gelen vatandaş, otomobilin çarpması sonucu yaralandı
10 Aralık 2018 12:58
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15 yıldır sağlık için her gün 20 kilometre yürüyen adama otomobil çarptı

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Bingöl isimli vatandaş, sağlıklı kalabilmek için yaklaşık 15 yıldır her gün ikamet ettiği Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesi'nden yürüyerek Elbistan'a geliyordu. Çoğulhan-Elbistan karayolunda her gün onlarca kişinin karşılaştığı Mehmet Bingöl, yoldan geçen araç sürücüleri tarafından ilgi ile karşılaşıyordu. Sabah saatlerinde yine Elbistan'a gelmek üzere yaya olarak yola çıkan Bingöl'e, Doğan Mahallesi civarında Halis U.'nun kullandığı 06 EYK 54 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayarak otomobilin ön camına düşen Bingöl, yaralandı. Bingöl'ün yardımına yoldan geçen diğer sürücüler koştu. İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan Mehmet Bingöl, Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bingöl'ün vücudunun değişik yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı
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