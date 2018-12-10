|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Viteste unutulan kamyon, çocuk işçiyi ezdi
Aydın'da 16 yaşındaki çocuk, çalıştığı tamirhanede viteste unutulan kamyonun altında kalarak can verdi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hidrolik yağı değiştirmek için kamyonun altına giren 16 yaşındaki işçi, viteste unutulan kamyonun kontrol amacıyla çalıştırılması sırasında tekerin altında can verdi.
Kaza, sabah saatlerinde Nazilli Yeni Sanayi Sitesi D-16 Blok'ta bulunan bir tamirhane önünde meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri, Efekan Aslan'ın öldüğü tespit etti. Aslan'ın cenazesi, sıkıştığı tekerin altında çıkarılarak otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Acı haberi alarak işyerine gelen çocuk işçinin yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu haber 3,119 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI