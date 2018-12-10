1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Albayrak: Yılda 3-4 milyar lira tasarruf edilecek

TBMM Genel Kurulu'nda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı
10 Aralık 2018 13:21
Yazdır
Bakan Albayrak: Yılda 3-4 milyar lira tasarruf edilecek

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Toplantıda bugün, daha önce alınan karar gereğince, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın ilk gün görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Bütçe görüşmeleri, aralıksız 12 gün sürecek, 21 Aralık'ta sona erecek.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçeyle ilgili sunumunu yaptı. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''2017 yılında küresel ekonomi üretim yatırım ve uluslararası ticarette güçlü bir performans sergilemiştir.

IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlar 2019 yılı küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmişlerdir.

Son dönemde düşen petrol fiyatları özellikle de petrol ihracatçılarını olumsuz yönde etkileyecektir.

YEP'teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz.

2017 yılında 157 milyar dolara yükselen yıllık ihracatımız 2018 yılında kasım ayında yıllık bazda 168.1 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek değerine ulaşmıştır.

Ekonomik ve sosyal teşvikler mali dengeler üzerinde bir miktar maliyet yaratmıştır.

Kasımdan sonra aralık ayında da enflasyonla mücadelede güçlü bir performansı yakalayacağımıza inanıyoruz.

2018 yılında cari açığın 36 milyar doların altına inmesini bekliyoruz. Ağustos ve eylülden sonra ekim ve kasımda da cari fazla vereceğiz.

Personel ücretlerine 2019 yılı içerisinde yansıtılacak olan enflasyon farkı ödemeleri ile 2018 yılında kadroya geçen taşeron işçilerin ücret ödemeleri nedeniyle personel giderleri yüzde 35,6 artarak 216 milyar 570 milyon liradan 293 milyar 678 milyon liraya yükselmiştir.

2019 bütçesi YEP'teki dengelenme sürecinin en temel destekleyicisi olacak. Bütçenin en önemli özelliklerinden biri tasarruf bütçesi olması.

Daha önce ilan ettiğimiz bütçe disiplini politikamız uygulanmaya devam edecektir.

Tek seferlik gelirlere dayanarak kalıcı harcamalara bütçemizde yer vermedik.

Bütçemizde en büyük payı eğitime verdik. 2019'da da bütçemizden en büyük payı eğitime ayırıyoruz. Eğitime ayırdığımız kaynağı 2019'da 161 milyar liraya çıkarıyoruz, vergi gelirlerinin yüzde 21'ini eğitime harcayacağız.

2019 yılında bütçemizde sağlığa yaklaşık olarak 157 milyar TL kaynak ayırdık.

Bütçeden yatırımlar için 65.1 milyar TL kaynak ayırıyoruz. Tarımı desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda tarımsal destek programları için 16.1 milyar TL kaynak ayırıyoruz.

Yurt için tasarruflar teşvik etmeye devam ediyoruz. 2013 yılı itibariyle geçiş yaptığımız Bireysel Emeklilik sistemi doğrudan devlet katkısı sistemidir. 2019 yılı sonunda bütçeden karşılanan toplam devlet katkısı tutarı 19.4 milyar TL'ye ulaşmış olacaktır.

2019'da bütçeden yatırımlar için 65,1 milyar lira, reel kesim destekleri için 32,8 milyar lira kaynak ayırıyoruz.

Çok kısa bir süre içerisinde Hazine garantili bir altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı daha gerçekleştireceğiz.

Önümüzdeki dönemde adım adım kurumların sayısının artması ile birlikte kapsamı genişletilecek olan Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile kamu nakit kaynakları Hazine tarafından tek bir hesapta izlenerek yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağı tek hesap üzerinden çok daha etkin ve verimli şekilde yönetilecektir. Tek elde toplanacak nakit rezervinin en uygun finansal araçlarla nemalandırılması sayesinde yıllık 3-4 milyar lira asgari tasarruf elde edilecektir.

Kayıtdışı ekonomi ile etkin mücadeleye devam ediyoruz. Haksız rekabetin önlenmesi için yeni bir merkez kuruyoruz.

İdari işlemleri elektronik ortama taşıdık. Elektronik tebligatla yaklaşık 300 milyon lira tasarruf sağladık.

KDV iadelerinin hızlı yapılabilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bazı işlemleri vergi dairesine gitmeden yapılabilir hale getirdik. Mükellef hizmetleri merkezini yeniden yapılandırıyoruz.

Önümüzdeki dönemde mali disiplinin korunması ekonomi politikalarının en öncelikli hedefi olacak. 2012'den beri yürüttüğümüz politikalarla ihracatı büyümeyi destekledik.

Ekonomideki dengelenmenin ardından yapısal reform öncelikli politikalarımız devam edecek.''
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 11,746 defa okundu. 24 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Ülkemizde şu an 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz'
10 Aralık 2018 14:58		 'Kibir bataklığına düşenin Ak Parti'de yeri yok'
10 Aralık 2018 14:27
'Elektronik tebligat' 1 Ocak'ta devrede
10 Aralık 2018 14:23		 Kılıçdaroğlu'na tazminat cezasında gerekçeli karar açıklandı
10 Aralık 2018 14:00
'Türk-İş Başkanı'nın açıklamalarını tehlikeli buluyorum'
10 Aralık 2018 12:53		 'Bakanlar, bütçe görüşmelerinde görüşlerini açıklayacak'
10 Aralık 2018 12:33
Bakan Pakdemirli: Tarımda teknolojiyi sonuna kadar kullanmamız gerekiyor
10 Aralık 2018 11:42		 CHP'den 'Kılıçdaroğlu'nun KKTC ziyaretine' ilişkin açıklama
10 Aralık 2018 11:17
Bakan Gül'den 'Danıştay'ın başörtü kararı' açıklaması
10 Aralık 2018 11:01		 Durmuş Yılmaz: Hükümet IMF'nin tavsiye kararına göre program uyguluyor
10 Aralık 2018 09:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog
Üretim ve tüketim durdu, işsizlik arttı ama büyüyoruz
Minibüs ile tır çarpıştı: 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?
TTK'ya 1500 işçi alınması kararı yayımlandı
KPDK'da personelin hangi sorunu masaya yatırıldı?
Değişim trendi ilçe belediyelerinde de sürecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
günaydın sözlük 2
fethullah gülen darbe planlayabilecek biri değil 1
sözlükte gün yapmaya karar vermek 5
Game of Thrones 1
ibrahimovic'in beşiktaş'a transfer olması 1
ismail köybaşı 3
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 1
burnunu sokmak 2
istatistik 1
SON İLANLAR
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam