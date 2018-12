İstanbul Emniyeti'nin kadın süvarileri ilk devriyede

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği'nde görevli 3 Alman, 1 Belçika atıyla 20 polis görev yapıyor. Birlikte 5 kadın polis bulunuyor. 4 kadın atlı polis, birlikte çıktıkları ilk devriye görevinde ilk röportajlarını DHA ekibine Gülhane Parkı'nda verdi.



ATLAR GÖREVE ÖZEL ARAÇLA TAŞINIYOR

Kadın atlı polisler, güne meslektaşlarının yardımıyla Büyükçekmece'de bulunan merkezlerinde atların fiziki muayeneleri ve tımarlarını yaptıktan sonra başlıyor. Dış göreve gidecek atlar kendilerini taşıyacak araca yükleniyor. Atlı polisler, günlük eğitimleri için Yenikapı'da bulunan etkinlik alanı da dahil İstanbul'un birçok noktasını kullanıyor. Yenikapı etkinlik alanına günlük eğitimleri için gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik Grup amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Taner Vural ve binicilik eğitimi almış polisler, 'Karamel', 'Nezih', 'Prenses' ve 'Hashan' isimli 4 at ile yaklaşık 3 saat boyunca günlük eğitimlerini gerçekleştirdi. Eğitimde ses ve toplumsal olay canlandırması yapıldı. Daha sonra kadın atlı polisler, atları tekrar van aracına yükleyerek devriye görevi yapmak üzere Gülhane Parkı'na hareket etti.



AT ÜSTÜNDE KADIN POLİS GÖRÜNCE ŞAŞIRIYORLAR

Bir yıldır İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde çalışan polis memuru Güneş Abiş, vatandaşların kendilerini at üstünde gördüğü zaman çok şaşırdıklarını söyledi. Abiş, "Bir yıllık polis memuruyum ve Atlı Birlik'in kurulduğunu duyduğumda severek ve isteyerek katıldım. Atlı Birlik'te olduğuum için çok mutluyum. Atlı birlikte olmanın zor yönleri de var ama daha çok güzel yönleri oluyor. Mesela vatandaşlar at üstünde kadın polisleri gördükleri zaman hem çok şaşırıyorlar hem de gurur duyuyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.



AT EĞİTİMİ ÇOK BASİT BİR EĞİTİM DEĞİLMİŞ

1 yıldır İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ayten Yüksek de ilk başta 4 ay eğitimin çok uzun olduğunu düşündüğünü, fakat atlarla tanıştıktan sonra az bile olduğunu anladığını söyledi. Ayten Yüksek, "İstanbul Atlı Birlik'te göreve başlayalı 6 ay oldu. 4 ay Ankara'da binicilik eğitimi gördük daha sonra birliğimiz açıldı. Çok zorlu bir eğitim süreci geçirdik. Çünkü at eğitimi çok basit bir eğitim değilmiş. Biz aslında binicilik eğitimine giderken '4 aylık eğitim çok' diye düşündük. Ama şu an anlıyorum ki, 4 ayın bile az olduğunu idrak edebildik. Önce temel binicilik eğitimi aldık, daha sonra 'At üzerinde nasıl hakimiyet kurulur?', 'Atla nasıl dört nal yapılır?' gibi farklı eğitimler aldık. Şimdi ise Gülhane Parkı'nda önleyici hizmet olarak devriye görevi yapıyoruz" diye konuştu.



KÜÇÜKKEN KÖYDE BENİ ATA BİNDİRMEDİKLERİ İÇİN BAŞVURDUM

İki yıllık polis memuru olan Emine Bozoğlan ise, "Küçükken köyde atlar görüyordum ama beni bindirmiyorlardı. Çok korkuyordum. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde çalışırken eğitim açıldı. Çok merak ettim ve açıkçası merakımdan gittim. Ama iyi ki de gelmişim" şeklinde konuştu.



"800-900 KİLOLUK ATLARA HÜKMETMEK ÇOK ZOR OLUYOR"

Ankara'da aldıkları binicilik eğitim sürecinin çok zor olduğunu vurgulayan Emine Bozoğlan, "Dört ay boyunca eğitimde bizi bayağı zorladılar. At üstünde gaz, sis, ses eğitimi aldık. Özellikle ses eğitimi çok zor bir süreçti. Atların toplumsal olaylarda oluşacak sese alıştırmak için çalıştılar. Eğitim süresince görev yapacağımız atlara hükmetmeye çalıştık. 800-900 kiloluk atlara hükmetmek çok zor oluyor. Görev yaptığımız atlar çok hissiyatlı hayvanlar, onlarla aramızda bayağı bağ kurduk" dedi.



İÇİMDEKİ HAYVAN SEVGİSİ SEBEBİYLE ATLI BİRLİĞİ SEÇTİM

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde 2 buçuk yıldır polis memuru olarak görev yapan Merve Karahan ise, içindeki hayvan sevgisi sebebiyle Atlı Birlik'e katıldığını söyledi. Karahan, "Yaklaşık 1 önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kurulan Atlı Birlikler Grup Amirliği'nde görev alıyorum. Şu anda İstanbul'da 5 kadın olarak görev yapmaktayız. Bu alanda İstanbul'da görev yapan ilk kadın polisleriz. Bu bizim için son derece gurur ve onur verici bir durum. İşimizi çok seviyoruz, severek yapıyoruz. Atlar çok özel hayvanlar, onlarla ilgilenmek, onlarla vakit geçirmek hem bize hem de onlara iyi geliyor. Atlı Birlik'i seçmemdeki amaç tamamen içimdeki hayvan sevgisiydi ve bende bir merak uyandırdı" dedi.



ATLI POLİS OLACAĞIMI DUYUNCA AİLEM TEDİRGİN OLDU

Merve Karahan, atlı polis olmaya karar verince durumu ailesiyle paylaştığını atların büyük ve güçlü hayvanlar olmaları sebebiyle tedirgin olduklarını vurgulayarak, "İstanbul'da daha önce olan bir şey değildi ve bir ilk olacaktı. 'Nasıl olur' diye ilgimi çekti. Ben de olmak istedim ve karar verdim. Sonuçta atlı kadın polis oldum. Atlı polis olmaya karar verdiğimde bunu ilk ailemle paylaştım. Ailem ilk önce biraz tedirgin oldu. Atlar sonuçta büyük ve güçlü hayvanlar. Ama her zaman ailem arkamda durmuştur, kararlarıma saygı duymuştur. O yüzden yapabileceğime inandılar ve beni desteklediler. Gittiğimiz görevlerde de etraftaki insanlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Kadın atlı polis olduğumuz için de ayrıca dikkat çekiyoruz. Çok güzel, olumlu tepkiler alıyoruz ve bu bizim hoşumuza gidiyor, motivasyonumuzu artırıyor" şeklinde konuştu.