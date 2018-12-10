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8-9-10 Aralık 2018 tarihleri itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
8-9-10 Aralık 2018 tarihleri itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 8-9-10 Aralık 2018 tarihleri itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları verilenler bulunuyor.FETÖ tutuklusu damadını ziyaretten dönen İmam ve 3 kişi kazada öldü 'Cennet listesinde' yer alan 60 şüpheliden 47'si tutuklandı 4 ilde FETÖ'nün hücre evine baskın: 4 gözaltı Aranan FETÖ zanlılarında peruk ve takma sakal çıktı Tekirdağ'da FETÖ'den bir kişi gözaltına alındı Malatya'da FETÖ operasyonunda 9 zanlıdan 2'si tutuklandı Yalova'da FETÖ operasyonunda 10 zanlıdan biri tutuklandı Fatih Üniversitesinin kurucusuna FETÖ gözaltısı 'Ankesörlü telefon' davasında beraat kararı Cennet yerine hapse gittiler! FETÖ 'Fetvası alındı' deyip soruları vermiş Eskişehir'deki FETÖ operasyonu FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı FETÖ şüphelisi trafik uygulamasında yakalandı FETÖ sanığı eski KOM müdürünün yargılanması Adil Öksüz'ü arayan ekibin başında bulunan müdüre gözaltı FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog Sivas'ta FETÖ'den gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı Üç ilde ve Kıbrıs'ta düzenlenen operasyonda 6 FETÖ şüphelisi yakalandı Bir haftada 926 kişi terörden gözaltına alındı İnfaz koruma memuru FETÖ'den gözaltına alındı Tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı FETÖ'nün mahrem operasyonunda 19 kadından 1'i tutuklandı Dönemim askeri öğrencileri FETÖ baskısını anlattı FETÖ sanığı eski hakim ve savcı çifte hapis cezası
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