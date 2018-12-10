1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ruh sağlığı merkezlerinin sayısı artırılacak

"Ruhsal Engelli Bireylerin Sosyal İçermesi Projesi" kapsamında, Türkiye genelindeki ruh sağlığı merkezlerinin sayıları artırılacak, toplum temelli ve birey merkezli standart hizmetler geliştirilecek
10 Aralık 2018 13:28
Yazdır
Ruh sağlığı merkezlerinin sayısı artırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ortaklığıyla başlatılan "Ruhsal Engelli Bireylerin Sosyal İçermesi Projesi" ile Türkiye genelindeki ruh sağlığı merkezlerinin sayıları artırılacak, toplum temelli ve birey merkezli standart hizmetler geliştirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kronik ruhsal bozukluğu olanların toplumla iç içe yaşama hakkının korunması ve bu bireylerin yaşamın tüm alanlarına tam ve eşit katılımının aktif şekilde desteklenmesi çalışmaları sürdürülüyor. Bu çerçevede, son yıllarda, toplum temelli modele geçmek için ruh sağlığı hizmetlerinde kapsamlı bir reforma gidilmesi yönünde birçok adım atıldı.

Sağlık Bakanlığınca, kronik ruhsal bozukluğu olan bireyler için toplum temelli hizmetler sunmak amacıyla kurulan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde kronik bipolar bozukluk, şizofreni, şizoaffektif bozukluk ve atipik psikoz hastalarına, toplum temelli psikososyal destek sağlanıyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığının yaptığı çalışmalara paralel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi paydaşlığında "Ruhsal Engeli Bireylerin Sosyal İçermesi Projesi" başlatıldı.

Proje, ruhsal engellilerin sosyal içermelerine olanak sağlamak ve onlara kaliteli hizmet sunmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca yürütülen kapasite geliştirme faaliyetlerini destekleyecek.

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve 36 ay sürecek projeyle, 5 bin ruhsal engelli ve ailelerinden oluşan hizmet kullanıcısı, bin 500 ruhsal sağlık ve bakım hizmetlerinde yer alan klinik personel, 500 yerel ve merkezi düzeyde fikir lideri olmak üzere 7 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Yeni istihdam yöntemleri geliştirilecek

Projeyle toplum temelli destek hizmetlerinin sağlanması yoluyla ruhsal engellilerin temel haklara yeterli ve eşit koşullarda erişmesi, kendilerini toplumun değerli, önemli bir parçası olarak hissetmesi için gerçekleştirilecek faaliyetlere katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Projeyle, Türkiye genelinde kurulu ruh sağlığı merkezlerinin sayıları artırılacak, toplum temelli ve birey merkezli standart hizmetler geliştirilecek. Böylece ruhsal engellilerin sosyal ve ekonomik hizmetlere erişimi kolaylaştırılacak, ekonomik ve sosyal hayata katılmalarının önü açılacak ve sosyal bütünleşme sağlanacak. Ruhsal engelliler için yeni istihdam yöntemleri de geliştirilecek.

Hizmet verenlerin yetkinlikleri artırılacak

Proje faaliyetleri çerçevesinde, ruhsal engelliler için hizmet geliştirmeye yönelik politikalar oluşturulacak ve planlanacak. İzlem standartları geliştirilecek, hizmet verenlerin yetkinlikleri artırılacak ve etkili koordinasyon yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının mevzuat desteğinin revize edilmesine katkı sağlanacak.

Ruhsal engellilerin bakımında kanıta dayalı tedavi yöntemleri sunan yetkin iş gücü oluşturmak için birey merkezli yaklaşım içeren eğitim modülleri geliştirilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 793 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Osmanlı'nın ilk eserlerinden 'Kitab-ı Cihannuma' restore edildi
10 Aralık 2018 14:51		 Akdeniz Üniversitesi'nde korkutan yangın
10 Aralık 2018 14:41
'İmar Barışı'nda yeni kaçak yapılar eski gibi gösterilmiş
10 Aralık 2018 14:39		 Yazar Kahraman Tazeoğlu trafik kazası geçirdi
10 Aralık 2018 14:25
'İşveren grev kırıcılığı yapmak istiyor'
10 Aralık 2018 14:19		 Pitbull saldırısına uğrayan çocuğu esnaf kurtardı
10 Aralık 2018 14:06
Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor
10 Aralık 2018 13:56		 Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için finans sorununa çözüm bekliyor
10 Aralık 2018 13:30
İstanbul Emniyeti'nin kadın süvarileri ilk devriyede
10 Aralık 2018 13:24		 Vali 'Üsküdar' diyemeyince kendini alkışlattı
10 Aralık 2018 12:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog
Üretim ve tüketim durdu, işsizlik arttı ama büyüyoruz
Minibüs ile tır çarpıştı: 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?
TTK'ya 1500 işçi alınması kararı yayımlandı
KPDK'da personelin hangi sorunu masaya yatırıldı?
Değişim trendi ilçe belediyelerinde de sürecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
günaydın sözlük 2
fethullah gülen darbe planlayabilecek biri değil 1
sözlükte gün yapmaya karar vermek 5
Game of Thrones 1
ibrahimovic'in beşiktaş'a transfer olması 1
ismail köybaşı 3
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 1
burnunu sokmak 2
istatistik 1
SON İLANLAR
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam