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Yenimahalle BİLSEM, Çin'de en iyi robot tasarımı ödülü aldı

Çin'de gerçekleştirilen 2018 makeX Robotik Yarışması'nda Yenimahalle BİLSEM, en iyi takım çalışması, robot tasarımı ve takım koçları ödülü aldı.
10 Aralık 2018 13:41
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Yenimahalle BİLSEM, Çin'de en iyi robot tasarımı ödülü aldı

Çin'de gerçekleştirilen 2018 makeX Robotik Yarışması'nda Yenimahalle BİLSEM, en iyi takım çalışması, robot tasarımı ve takım koçları ödülü aldı.

Yenimahalle BİLSEM'i Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tebrik etti.

İşte Selçuk'un sosyal medyadan paylaştığı tebrik mesajı

Memurlar.Net
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